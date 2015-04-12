Ağrı’da, PKK ile askerler arasında yaşanan çatışma sırasında kendilerini ‘örgüt partisi‘ olarak niteleyen Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’a yanıt veren HDP Eş Genel Başkanı “Kim silah gücüyle oy topluyorsa Allah onun bin defa belasını versin” dedi.

Ankara’da partililere seslenen Demirtaş, şunları söyledi:

“Bu iktidar tek adam saltanatı kurmak istiyor. Bunun için daha fazla oy istiyor. Bu nedenle de provokasyonlar yapıyor. Sen sarayında saltanat kur diye bu halkın yoksul evlatları birbirini öldürmeyecek, buna izin vermeyeceğiz! Asker analarına, sesleniyorum, bunların yalanlarına inanmayın. Bizim evlatlarımız ölürken onlarınki parsel parsel götürüyor. Dün Cemil Bayık 'Biz artık savaşmak istemiyoruz' dedi. Gördünüz mü bir gün sonra ne oldu? Çünkü savaş bunlara lazım”