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Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırıyı 10 kişilik PKK grubu mu yaptı?

Grubu, Artvinli 'Tarık' kod adlı Barış Öner’in yönettiği iddia ediliyor

26 Ağustos 2016 09:57

Telsiz konuşmalarında 'Karadeniz Açılım Grubu' olarak geçtiği belirtilen 8-10 kişilik PKK grubunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Habertürk'ün haberine göre, Ardahan bölgesinden 8-10 kişilik bir grubun Artvin’in Şavşat bölgesine geçiş yaptığını tespit ettiğini belirten istihbarat birimleri, siyasi partilere yönelik eylem yapılabileceği konusunda güvenlik birimlerini uyarmış, özellikle yol uygulamalarında gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti. PKK’nın üst düzey yöneticilerinin kendi aralarında gerçekleştirdiği öne sürülen telsiz görüşmelerinde de “Karadeniz Açılım Grubu”ndan yeni eylemler istedikleri tespit edilmişti.

 

1 milyon lira ödülle aranıyor

 

Grubu, yaklaşık 20 yıldır örgüt içinde olan Artvin nüfusuna kayıtlı ‘Tarık’ kod adlı Barış Öner’in yönettiği iddia ediliyor. Başına 1 milyon TL ödül konulan PKK’lı Öner’in, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yeşil listesinde yer aldığı ortaya çıktı.

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