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Sözcü yazarı 2,5 ay önce Kılıçdaroğlu’na suikast uyarısı yapmıştı!

Saygı Öztürk: CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun öldürüleceği, suikast düzenleneceği yönünde bilgiler geliyor

25 Ağustos 2016 22:15

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, 9 Haziran’da katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast yapılacağına dair bilgiler geldiğini söylemiş,  "CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun öldürüleceği, suikast düzenleneceği yönünde bilgiler geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine gittiği sırada saldırı girişimi yapıldı. Kılıçdaroğlu'nu korumakla görevli jandarma aracına ateş açılması sonucu çatışma çıkmış. Çatışmada başından vurulan bir er hayatını kaybederken iki astsubay hafif yaralanmıştı. 

9 Haziran 2016’da CNN Türk’te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan Öztürk, İstanbul Vezneciler'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polislerin cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na kurşun atılmasına değinmiş, CHP liderinin 6 olan koruma sayısının 12'ye çıkarıldığını belirterek, "CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun öldürüleceği, suikast düzenleneceği yönünde bilgiler geliyor" demişti.

 

Koruma sayısı 21’e çıkartıldı

 

Kılıçdaroğlu’nun koruma sayısı, darbe girişimi sonrası 12’den 21’e çıkarılmıştı. Koruma polisleri, 2. Sınıf Emniyet Müdürüne bağlı olarak görev yapıyordu. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nu korumakla görevi polislerin, özel eğitimli oldukları belirtilmişti.

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