Konvoyu saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, Artvin'de halka seslendi: Terör bizi yıldıramayacak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine gittiği sırada konvoyunun silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili olarak " Bir şehidimiz var beni en çok üzen o. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ama gerçekten de bir şehidimizin olması beni en çok üzen olay oldu. Sıralı ölüme hepimiz katlanırız babanın, annenin çocuğunu mezara koyması çok zordur. Terör hepimize ortak acı yaşatıyor" dedi. Saldırının ardından programını iptal etmeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Terör bizi yıldıramayacak. Dik ve onurlu duracağız. Hiçbir programı iptal etmedim, gideceğim, ucunda ölüm de olsa gideceğim dedim" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Efkan Ala saldırıyla ilgili olarak "PKK'nın yaptığına eminiz" açıklamasını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak ise "FETÖ belası çıktı başımıza. O valilileri, kaymakamları, hakimleri, savcıları, rektörleri oralara kimler getirdi? Kimler yerleştirdi? Bunları unutmayacağız. Parlamentoda kurulan araştırma komisyonuna bu işin siyasi ayağını çıkaracağız. Bir bakan diyor ki ben bakan oldum 81 ilin 74’ünün başı FETÖ militanı. Siz emniyeti teröristlere teslim ederseniz, ağlamaya hakkınız yok, hesap verme yükümlülüğünüz var" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ne terör bizi yıldırır, ne de başkaları. Çünkü biz Mustafa Kemal’in Türkiyesini büyütmek zorundayız. Cumhuriyeti kanla kurduk, gözyaşıyla kurduk, şehitlerle kurduk. Hiç kimse bize tehdit edecek, terör estirecek, vazgeçmeyeceğiz. Bakınız, Gaziantep’te büyük bir acı ile karşılaştık. Terör 53 vatandaşımızın canını aldı. Çocukların bu ülke için ne kadar önemli olduğunu, anne baba için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Bir terör saldırısı sonucu çok sayıda çocuğumuz hayatını kaybetti. IŞİD denen terör örgütüne dersini vermek için Cerablus’a girdi ordumuz. Sonuna kadar arkasındayız, şanlı ordumuzu destekleyeceğiz"

"Beraber savaşacağız"

"Beraber savaşacağız, birlik beraberliğe zarar vermek isteyenlere karşı beraber savaşacağız. Yaşanacak bir Türkiye, kadınların yüzünün güldüğü bir Türkiye. Kadınların evlerinde huzur içinde yaşadıkları, çocuklarını huzur içinde okula gönderdikleri, çocuklarını ellerine kına yakarak askere gönderdiği bir Türkiye. En büyük özlemimiz bu. Bu güzel ülkede düşüncelerimiz farklı bile olsa kardeşçe yaşamasını öğreneceğiz. Eğer yaşanacak bir Türkiye istiyorsak, güzel bir Türkiye istiyorsak, camiye siyaseti sokmayacağız, kışlaya siyaseti sokmayacağız. Askeriyeye siyaseti sokmayacağız, avluya siyaseti sokmayacağız. Siyaset buraya sokulunca ülke bölünüyor"

"O valileri kaymakamları kimler getirdi?"

FETÖ belası çıktı başımıza. O valilileri, kaymakamları, hakimleri, savcıları, rektörleri oralara kimler getirdi? Kimler yerleştirdi? Bunları unutmayacağız. Parlamentoda kurulan araştırma komisyonuna bu işin siyasi ayağını çıkaracağız. Bir bakan diyor ki ben bakan oldum 81 ilin 74’ünün başı FETÖ militanı. Siz emniyeti teröristlere teslim ederseniz, ağlamaya hakkınız yok, hesap verme yükümlülüğünüz var. İşin özeti sizleri seviyorum, sizlere inanıyorum, güveniyorum. Sizler için çalışacağım, mücadele edeceğim. Bugün buraya zorlu bir yolculukla geldik.

"Bir şehidimizin olması beni

en çok üzen olay oldu"

Bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldık. Bir şehidimiz var beni en çok üzen o. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ama gerçekten de bir şehidimizin olması beni en çok üzen olay oldu. Sıralı ölüme hepimiz katlanırız babanın, annenin çocuğunu mezara koyması çok zordur. Terör hepimize ortak acı yaşatıyor. Dik ve onurlu duracağız. Hiçbir programı iptal etmedim, gideceğim, ucunda ölüm de olsa gideceğim dedim.