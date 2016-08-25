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Kılıçdaroğlu için Ankara'da büyük hazırlık

Esenboğa Havalimanı’nda Kılıçdaroğlu’na geniş katılımlı bir karşılama yapılacak

25 Ağustos 2016 20:54

CHP Genel Merkezi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu konvoya yapılan silahlı saldırıdan sonra parti örgütlerini Ankara’ya çağırdı. Esenboğa Havalimanı'nda Kılıçdaroğlu için geniş katılımlı bir karşılama yapılacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine gittiği sırada saldırı girişimi yapıldı. Kılıçdaroğlu'nu korumakla görevli jandarma aracına ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada başından vurulan bir er hayatını kaybetmiş iki astsubay hafif yaralanmıştı. 

Bir askerin roketli saldırganı fark etmesi sonucu jandarmalar saldırganlara ateş açtı ve çatışma çıktı. Yaklaşık 300 metre geriden gelen konvoy durduruldu, Kılıçdaroğlu güvenli bölgeye götürüldü. NTV canlı yayınına bağlanan CHP lideri, "Şu anda güvenli bölgedeyiz, çatışmalar devam ediyor. Bölgede çatışan erlerimiz var inşallah onlara bir şey olmaz. Ben iyi durumdayım, çatışma bölgesinden çıktık. Kara Yolları'nın bulunduğu binadayız, inşallah çatışma bölgesinde can kaybı olmaz" diye konuşmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi almıştı.

 

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