Kılıçdaroğlu: Keşke askerimiz şehit olmasaydı, o acıyı ben, benim ailem yaşasaydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine gittiği sırada konvoyunun silahlı saldırıya uğramasının ardından, şehirdeki programını bitirdikten sonra Ankara’ya geldi. Kılıçdaroğlu’nu Esenboğa Havalimanı’nda partililer karşıladı. Burada kısa bir açıklama yapan CHP lideri, saldırıda şehit olan asker için, “Çok üzgünüm, keşke o şehit olmasaydı da aynı acıyı ben yaşasaydım, benim ailem yaşasaydı” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

"Terör kimden nereden nasıl gelirse gelsin hep birlikte mücadele edeceğiz. Yarın şehidimizin cenazesine katılacağım. Çok üzgünüm, keşke o şehit olmasaydı da aynı acıyı ben yaşasaydım, benim ailem yaşasaydı. Hep birlikte olacağız ve Türkiye esenliğe çıkıcak”