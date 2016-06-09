Kılıçdaroğlu’nu protesto eden 4 kişi serbest bırakıldı!

İstanbul Vezneciler'de düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memurları Gökhan Topçu ve Kadir Cihan Karagözlü'nün cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu protesto eden ve gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Vezneciler'deki terör saldırısında şehit düşen polis memurları için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne kurşun atılması olayıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin şehidin dayısı olduğu tespit edilmişti.

Bu kişiyle birlikte gözaltına alınan diğer 3 kişiden ikisinin ise cinsel taciz, uyuşturucu, güveni kötüye kullanmak ve yaralama suçlarından daha önceden polise geliş kayıtları olduğu belirlenmişt. Savcılık talimatıyla ifadeleri alınan şüphelilerin serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Tunç E.'nin daha önceden uyuşturucu bulundurmak, güveni kötüye kullanmak ve yaralama suçlarından polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Kadir Can A.'nın da önceden uyuşturucu bulundurmak ve cinsel taciz suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenilmişti.

Ne olmuştu?

Cenaze töreninde, Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk bir grup tarafından parçalanarak cami avlusunun dışına atılmıştı.

Tören için camiye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu da aynı grup tarafından protestoya uğramıştı. Daha sonra cenazeye katılmak için Fatih Camii'ne gelen Kılıçdaroğlu'na aynı grup "Katilsiniz" diyerek bağırdı. Bu esnada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na boş mermi kovanı da atılmıştı.

"Bu çelengi istemiyoruz"

Yuh çekip, tekbir getiren protestocu grup, "Bu çelengi burada bunu istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Fatih Camii'ndeki protestoyu dindirmek için bir konuşma yaparak, grubu sakinleştirmeye çalıştı.



Protestocunun üzerinde çevik kuvvet üniforması Protestocunun üzerinde çevik kuvvet üniforması

Üzerinde çevik kuvvet polislerinin giydiği üniforma ile cenazeye katılan bir kişi, Kılıçdaroğlu'nu protesto eden gruplarla birlikte hareket etmesi ve kolundaki dövmeler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Polislerin kimlik sorması üzerine şehit yakını olduğunu öne süren şüpheli gözaltına alınmamak için uzun süre uğraştı. Yanındakiler de polise engel olmaya çalıştı. Üzerinde polis üniforması bulunan ve şehit yakını olmadığı öğrenilen kişi polis aracına zorla bindirilip emniyete götürülmüştü.

Kılıçdaroğlu: Feriştahı gelse yolumdan döndüremez

Kılıçdaroğlu, cenaze töreninde bir grup tarafından "Katilsiniz" denerek protesto edilmesine ilişkin olarak, "5-6 kişi cemaati tahrik etmeye çalıştı ve bana kurşun attılar" demişti. "Beni ölümle tehdit edeceklermiş; feriştahı gelse beni yolumdan döndüremez" diyen Kılıçdaroğlu, "Bütün bu hadiseler emniyetin gözü önünde gerçekleşti, belki de onun himayesinde" diye konuşmuştu.



Protestocunun Binali Yıldırım ile fotoğrafı

Kılıçdaroğlu’na boş mermi kovanı atan saldırganın Başbakan Binali Yıldırım ile saldırı öncesinde konuştuğunu gösteren fotoğraf ortaya çıkmıştı.