Kılıçdaroğlu’na mermi atan saldırgan öncesinde Binali Yıldırım ile konuşmuş!

İstanbul Vezneciler'deki bombalı saldırıda şehit olan Gökhan Topçu ve Kadir Cihan Karagözlü'nün cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na boş mermi kovanı atan saldırganın Başbakan Binali Yıldırım ile saldırı öncesinde konuştuğunu gösteren fotoğraf ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

İstanbul Vezneciler'deki bombalı saldırıda şehit olan Gökhan Topçu ve Kadir Cihan Karagözlü'nün cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk bir grup tarafından parçalanarak cami avlusunun dışına atıldı.

Tören için camiye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu da aynı grup tarafından protestoya uğradı. Daha sonra cenazeye katılmak için Fatih Camii'ne gelen Kılıçdaroğlu'na aynı grup "Katilsiniz" diyerek bağırdı. Bu esnada CHP Lideri'ne boş mermi kovanı da atıldı.

Kılıçdaroğlu’na mermi bıraktığı belirtilen kişi dahil 4 kişi gözaltına alındı.