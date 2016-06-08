Şehit polisin cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu'na "Katilsiniz" protestosu!

İstanbul Vezneciler'deki bombalı saldırıda şehit olan Gökhan Topçu ve Kadir Cihan Karagözlü'nün cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk bir grup tarafından parçalanarak cami avlusunun dışına atıldı.

Tören için camiye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu da aynı grup tarafından protestoya uğradı. Daha sonra cenazeye katılmak için Fatih Camii'ne gelen Kılıçdaroğlu'na aynı grup "Katilsiniz" diyerek bağırdı. Bu esnada CHP Lideri'ne boş mermi kovanı da atıldı.

Kılıçdaroğlu’na mermi bıraktığı belirtilen kişi dahil 4 kişi gözaltına alındı.

"Bu çelengi istemiyoruz "

Protestocu gurup yuh çekip, tekbir getiren protestocu grup, "Bu çelengi burada bunu istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Fatih Camii'ndeki protestoyu dindirmek için bir konuşma yaparak, grubu sakinleştirmeye çalıştı.

Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Şehitlerin cenazesi, Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verilecek.