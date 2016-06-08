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AKP'li vekilin de kurucuları arasında yer aldığı vakıf Ankara'da Kılıçdaroğlu'nu hedef alan afişler astı

Vakfın kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da bulunuyor

08 Haziran 2016 20:30

Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan afişler asıldı. Türkiye Gaziler Vakfı adıyla yayımlanan afişlerde; Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında söylediği "Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKPC'liye de, İslami kesimden mahkûmlara da gittik" sözleriyle hedef gösteriliyor.

Afişlerde imzası bulunan Türkiye Gaziler Vakfı'nın yönetim kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, AKP Ankara Milletvekili Ayhan Yılmaz gibi isimler yer alıyor. 

Vakfın kurucular listesi şöyle:

Sosyal medyada ise, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve hedef gösterildiği afişler hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in astırdığı iddiaları yer alıyor.

 

Cenazede kurşun

 

Bugün (08.06.2016) Vezneciler'deki patlama sonrasında hayatını kaybeden polislerin cenazesine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, törende protesto edilmişti. Kılıçdaroğlu cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada; "Namaz sırasında sürekli bağıran bir kişi eski Cumhurbaşkanı'mızın, Başbakan'ın ve benim de önünden geçerken bir kurşunu bana atmıştır. Kurşun bu. Eğilip yerden almak istedik, arkadaşlar parmak izi nedeniyle kağıda sarıp aldılar. Birazdan bu kurşunu polise teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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