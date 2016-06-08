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Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “İslami kesimden mahkûmları da ziyaret ettik” sözünü görmezden geldi!

“Neymiş, yaralıymış, ben milletin iradesine bunları havale ediyorum”

08 Haziran 2016 22:48

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C’liye de, kader mahkûmlarına da, İslami kesimden kendisini tanımlayan hapiste yatan, sağlığı zor olan insanlara da gittik. Hiçbir ayrım yapmadık” sözlerine tepki gösterirken Kılıçdaroğlu’nun sözlerindeki ‘İslami kesim' kısmını görmezden geldi. Erdoğan, “Neymiş, yaralıymış, ben milletin idaresine bunları havale ediyorum” dedi.

Erdoğan, Almanya’da ‘Ermeni Soykırımı’nın tanınmasından ardından Türkiye kökenli milletvekillerine yönelik “kanı bozuk” sözlerine gelen tepkilere de cevap verdi. Erdoğan, “Kanı bozuk derken ırkçılıktan söz etmiyorum. Bizim kültürümüzde karakterle ilgili bir göndermedir” dedi.

26. Muhtarlar Toplantısı'da konuşan Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

"Ramazanın hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Menfur saldırılarda şehit düşen polislerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara başsağlığı diliyorum. Bizim inancımızda şehitlik, mertebelerin en büyüğüdür.

"Ben "kanı bozuk" derken, biyolojik bir kanı bozukluktan, ırkçılıktan asla söz etmiyorum. Bizim kültürümüzde ifade karakterle ilgili bir göndermedir. Bu ülkeye silah çeken teröristin biyolojik olarak hangi milletten olduğunun ne önemi var, bizim gözümüzde onun kanı bozuktur.

"Bir siyasi partinin başındaki, ki bu siyasi parti ana muhalefet partisidir. "biz yeri geliyor hastanelerdeki PKK'lıları ziyaret ettik" diyor. Şu ifadeye bak ya, ne kadar da rahatlıkla bunu söylüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ülkede ana muhalefetin başı olacaksın, bölücü terör örgütü mensuplarını ziyaret edeceksin. Neymiş, yaralıymış. Ben milletin idaresine bunları havale ediyorum. 

"Benim polisimi şehit edenleri ziyaret etmek bu milletin değerleriyle uyuşmaz. Benim mehmedimi şehit edenleri, benim polisimi şehit edenleri kalkıp da onlarla hastanede ziyaret ederek hasbıhal etmek kusura bakmasınlar bu milletin değerleriyle bir defa uyuşmaz. 

"Toplumumuz içinden çıkacak olan kanı bozukların hiçbiri bu milletin asaletini asla gölgeleyemez. Bir yerde 3-5 terörist çıkıp milletin huzurunu kaçırabilir, buna karşılık on binlerce yüz binlerce kahraman oraya gelir, hayatı pahasına milletini ve vatanını korur. Bugün GATA'da yaralılarımızı ziyaret ettim, yine bakıyorsunuz Genelkurmay Başkanımız kendilerine "hazır mısın" dediğinde, "hazırım komutanım" diyor. 

"Bu iman meselesidir. Bu işe farklı bakanlar istedikleri kadar alçalsınlar, biz dirayetimizi kaybetmeden mücadelemize evelallah devam edeceğiz. Çünkü bizim başka vatanımız yok. Tüten son ocağa, çarpan son kalbe kadar bu topraklar vatanımız olarak kalmaya devam edecek. 

"Türkiye'yi, üzerinde ameliyat yapabilecekleri bir ülke sananlar defalarca yanıldı. Şimdi Güneydoğu'daki ilçelerde görüyorlar. 

"Muhammed Ali, Müslümanlığını açıkça söyleyen ve bunun için mücadele eden bir yürekti. Onun yumruğu dünyadaki tüm zalimlere gidiyordu. Muhammed Ali, mazlumların ruhuydu."

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