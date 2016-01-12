Kılıçdaroğlu'ndan hükümete: Nerede senin istihbaratın, bizi dinlemekten teröristleri dinleyemiyorlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi rakamlara göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu Sultanahmet’teki canlı bomba saldırısına ilişkin hükümete eleştirilerde bulunarak, “Nerede senin istihbaratın bizi dinlemekten teröristleri dinlemeye fırsat bulamıyorlar” dedi.

Ambulanstan önce yayın yasağı getirildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “İstanbul gibi bir yerde turizmin kalbinde canlı bomba patlayacak ve siz hiçbir önlem almayacaksınız. Sonra ambulanstan önce yayın yasağı getireceksiniz.”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Aslında bugün Türkiye’nin değişik sorunlarına değinip görüşlerimizi ifade edecektik. Ama Sultanahmet meydanında patlayan bomba bütün gündemi allak bullak etti.

Terörü bitirmek konusunda açık çek veriyorum. Bütün partilerin amasız lakinsiz fakatsız terörü lanetlemesi lazım. Defalarca uyardık Ortadoğu bataklığına Türkiye’yi sürüklemeyin dedik.

Bu hükümet Türkiye’yi yönetemez, yönetemiyor. Üçüncü sınıf kadrolarla Türkiye yönetilemez. Düne kadar sabrettik artık sabrımız taştı. Yönetemiyorsanız gideceksiniz yönetenler gelecek. Yaptıkları şu daha ambulans gitmeden yayın yasağı getiriyorlar. Milletten neyi gizleyeceksiniz. Bütün dünya izliyor zaten. Yazık günahtır bu ülkeye.

“Bizi dinlemekten teröristleri dinlemeye fırsat bulamıyorlar”

İstanbul gibi bir yerde turizmin kalbinde canlı bomba patlayacak ve siz hiçbir önlem almayacaksınız. Sonra ambulanstan önce yayın yasağı getireceksiniz. Üçüncü sınıf adamlarla Türkiye yönetilemez. Defalarca sizi uyarmadık mı? Türkiye’yi Ortadoğu, hükümet şikayet merci değil. Orası sorunların çözüm merkezidir. Nerede senin istihbaratın bizi dinlemekten teröristleri dinlemeye fırsat bulamıyorlar.

Pat gene bizim diktatör bozuntusu konuşmuş. Bu ülkenin bir başbakanı var bırak başbakan konuşsun. Bir Anadolu Ajansı var patlama haberini yapmıyor yayın yasağını haber yapıyor.”