Hükümetten Sultanahmet açıklaması: Herhangi bir zafiyet söz konusu değil!

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Başbakanlık'taki güvenlik zirvesi sonrası Sultanahmet Meydanı'ndan gelen saldırı hakkında bilgi verdi. 1988 Suriye doğumlu bir Suriye kökenli canlı bombanın saldırıyı gerçekleştirdiğini açıklayan Kurtulmuş, "10 insanı kaybettik. Taziyelerimiz iletiyoruz. Bu ölenlerin çoğu yabancı uyrukludur" dedi. Bu açıklamadan yaklaşık 2.5 saat sonra tekrar bir açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "saldırıyla ilgili herhangi bir zafiyet olmadığını" savundu.

Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen ve 10 kişinin ölümüne neden olan patlamanın ardından Ankara alarma geçti. Patlamadan kısa bir süre sonra İçişleri Bakanı Efkan Ala, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bilgi vermek üzere Başbakanlık Konutu'na gitti.

Bu görüşmenin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde güvenlik toplantısı yapıldı. Davutoğlu'nun kurmaylarının katıldığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, patlama sonrasında İçişleri Bakanı Efkan Ala ile telefon görüşmeleri yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Ala ile ilk telefon görüşmesini, olayın akabinde, İstanbul'da Kısıklı'daki konutunda bulunduğu sırada gerçekleştirdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müteakip saatlerde de telefon aracılığıyla İçişleri Bakanı Ala'dan birkaç kez daha bilgi aldığı kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş şunları söyledi:

"Bir canlı bombanın patlatılması sonucu 10 insan vefat etmiştir. Parçalanan cesedin canlı bombaya ait olduğu tespit edilmiştir. Suriye uyruklu kişinin bağlantıları araştırılmaktadır. Biz de İstanbul'a intikal ederek araştırmalar yapacağız. Yaraların sarılması için çalışmalar yürüteceğiz. 10 insanı kaybettik. Taziyelerimiz iletiyoruz. Bu ölenlerin çoğu yabancı uyrukludur. 15 kişi yaralanmıştır. Canlı bomba 1988 Suriye doğumludur.

"Herhangi bir zafiyet söz konusu değil!"

Kurtulmuş'un saldırıya ilişkin yaptığı ikinci açıklama şöyle:

"Saldırıda herhangi bir zafiyet söz konusu değil. Bu anlamda güvenlik kuvvetleri tarafından da o alan içerisinde 5-10 saniye içerisinde durdurulup sorgulanmıştır. Hayır takip edilmekte olan bir saldırgan değil. Binlerce isim var bu anlamda, onlar takip ediliyor. Suriye’den Türkiye’ye yeni girmiş birisi olduğu belli."