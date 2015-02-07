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CHP Sultanahmet bombacısını sordu, 'özel hayatın gizliliği' gerekçesiyle bilgi verilmedi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Sultanahmet'te bir polisin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen Diana Ramazanova hakkında sorduğu sorulara yanıt verilmedi

07 Şubat 2015 19:29

Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi'ne (BİMER) İstanbul Sultanahmet'te canlı bomba Diana Ramazanova hakkında "Türkiye'ye ne zaman ve nasıl girdi" diye soran CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'ya, "Özel hayatın gizliliği nedeniyle, size bilgi veremeyiz" yanıtı verildi. 

Sezgin Tanrıkulu'nun yanıtlanmayan soruları şöyle: 

6 Ocak 2015 günü İstanbul Sultanahmette bir polisin hayatını kaybettiği terör eyleminin zanlısı Diana Ramazova'nın son 6 ay içerisinde Suriye'ye Kilis üzerinden iki defa giriş çıkış yaptığı iddiası doğru mudur?

Diana Ramazova'nın uyruğu nedir?

İddia doğruysa Diana Ramazova hangi tarihlerde ve Türkiye'den hangi sınır noktalarından Suriye'ye geçiş yapmıştır?

Diana Ramazova son 5 yıl içerisinde Türkiye'de hangi illerde ne kadar süreyle kalmıştır?

Diana Ramazova'ya Türkiye topraklarından Suriye'ye özel geçiş izni sağlandığı iddiası doğru mudur?

Diana Ramazova'nın Ekim 2013'te Gaziantep'teki bir hastanede tedavi edildiği iddiası doğru mudur?

Diana Ramazova'nın ve kocası Ebu Edlbiyev'in, İnterpol kırmızı bültenle arandığı iddiası doğru mudur?

İddia doğruysa Diana Ramazova'nın ve kocası Ebu Edlbiyev için kırmızı bülten ilanı hangi tarihte Türkiye'ye iletilmiştir?

Diana Ramazova'nın ve kocası Ebu Edlbiyev'in 2013 Haziran ayında Türkiye'ye giriş yaptıkları ve bir ay sonra da Suriye'ye geçtikleri iddiası doğru mudur?

İddia doğruysa Diana Ramazova'nın ve kocası Ebu Edlbiyev'in kırmızı bültenle aranmalarına rağmen Türkiye'ye giriş yaptıkları sırada gözaltına alınmamalarının sebebi nedir?

 

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