Sultanahmet bombacısı, saldırı öncesindeki 11 gün İstanbul'da ne yaptı?

Sultanahmet’te 1 polisi şehit eden Dağıstanlı bombacı Diana Ramazanova’nın hayat hikâyesi ilginç detaylar taşıyor. Diana’nın Çeçen kökenli Norveç vatandaşı Abu Aluevitsj Edelbijev ile sosyal paylaşım sitelerinde başlayan arkadaşlığı aşka dönüşünce, çift imam nikâhı kıyıyor. Diana, IŞİD saflarına geçen Edelbijev’le birlikte radikal bir hayat tarzını benimsiyor. İstanbul’da balayı gibi 3 ay geçiren çift, kaçak yollarla Suriye’ye geçiyor. Ancak Edelbijev Aralık 2014’te öldürülünce, Diana, 26 Aralık’ta yasadışı yollardan Gaziantep’e geliyor. Taksi kiralayarak İstanbul’a geçen Diana’nın 2 el bombasını nereden bulduğu bilinmiyor. Bombacının kimlerle temas kurduğu ve bu noktaya nasıl geldiğinin sırrı ise henüz çözülemedi.

Balayı mı, örgüt buluşması mı?

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Çeçen kökenli Abu Aluevitsj Edelbijev, ailesi ile birlikte 2002’de Norveç’e yerleşti. Edelbijev, henüz 12 yaşındaydı. Norveç’in Fredrikstad şehrine yerleştiler. 2012 yılına kadar her şey normal seyrinde gitti. Edelbijev, Norveç’te yaşarken 22 yaşında köktendinci görüşleri benimseyerek IŞİD’e sempati duymaya başladı. Dağıstanlı Diana Ramazanova ile bir sosyal paylaşım sitesinde tanışması o günlere denk geliyor. Ramazanova ile Edelbijev arasındaki arkadaşlık kısa süre sonra aşka dönüştü.

Edelbijev ile Ramazanova’nın 2014 yılında 3 ay süreyle İstanbul’da birlikte oldukları tespit edildi. Ramazanova, 2014’ün mayıs ayında turist vizesiyle Rusya’dan Türkiye’ye giriş yaptı. Edelbijev’in ise giriş kaydına rastlanmadı. Bu durum, Türkiye’ye kaçak giriş yapmış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Edelbijev ile Ramazanova arasında dini nikâhın İstanbul’da mı yoksa daha sonra birlikte geçiş yaptıkları Suriye’de mi kıyıldığı bilinmiyor.

İstanbul günleri sırasında Ramazanova ve Edelbijev IŞİD için faaliyette bulundular mı? Örgütün diğer mensupları ile buluştular mı? Yoksa bu süre balayı gibi mi geçti? Bunlar şu anda yanıtı olmayan sorular. Ancak çiftin fotoğraflarını inceleyen güvenlik birimleri, Ramazanova ile Edelbijev’in Sultanahmet, Fatih ve Ortaköy’de zaman geçirdiğini tespit ettiler.

Suriye’de isimleri İdris ve Sümeyra

Türk ve Norveç istihbarat birimlerinin tespitlerine göre, Ramazanova ve Edelbijev geçen temmuz ayında Suriye’ye geçtiler. Yine aynı kaynaklara göre, Suriye’de İdris ve Sümeyra isimlerini alıp, IŞİD saflarında savaşa katıldılar.

Bütün bunlar olurken geçen ekim ayında Edelbijev’in vatandaşı olduğu Norveç’te kendisi ve IŞİD üyesi diğer arkadaşları hakkında soruşturma açıldı. Norveç polis örgütü, Oslo Bölge Mahkemesi’ne başvurarak Abu Aluevitsj Edelbijev ve Addul Hakim Sanchez Hammer’ın malvarlıklarının dondurulmasını istedi. Mahkeme, 2 Norveç vatandaşının terörist eylemlere karıştığı ve terörizme katkıda bulunduğu veya bulunmaya çalıştığı yönünde güçlü şüphelerin olduğu kanaatine vardı ve her ikisinin malvarlıklarını dondurma kararı aldı. Soruşturmanın başına ise Savcı Anne Karoline Bakken getirildi. Uluslararası terörizmle ilgili sürdürülen bu soruşturmada Norway Today gazetesinde de haber oldu. Norveç polisi 3 ay boyunca İstanbul’da bulunan ve hesaplarına el koyduğu Edelbijev hakkında Interpol’e bildirimde bulundu mu? Bu da cevapsız sorulardan bir diğeri...

Aralıkta öldürüldü

Edelbijev, Aralık 2014’te Suriye’de süren çatışmalarda öldürüldü. Ramazanova, imam nikâhlı eşinin ölümünün ardından 26 Aralık’ta Suriye’den kaçak yollarla sınırı geçerek Gaziantep’e geldi. Buradan da bir taksiyle İstanbul’a geçti. 2 aylık hamile olan Ramazanova, Sultanahmet’teki eylemi gerçekleştirdiği 6 Ocak gününe kadar geçen 11 gün İstanbul’da bir otelde kaldı. Güvenlik birimlerinin araştırmasına göre, bu süre içinde Rus uyruklu bir kadın ile görüştü. IŞİD’li bir örgüt elemanı ile yaptığı bir görüşmenin kaydına ise henüz rastlanmadı.

Bombaları yanında mı getirdi?

Ramazanova, eylemde kullandığı el bombalarını Suriye’den beraberinde mi getirdi, yoksa İstanbul’da IŞİD militanlarından mı aldı? Bu da yanıt bekleyen sorulardan biri. Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre, Ramazanova polis merkezine girmeden önce 1-1.5 saat Sultanahmet’te dolaştı. Önce Sultanahmet Camisi civarına gitti. Bir süre sonra oradan ayrıldı. Çevrede ve civardaki parklarda dolaştı. Yanındaki 2 el bombası ile birlikte Sultanahmet’teki tek resmi kurum olan İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü’ne gitti. Yanındaki el bombalarından ilki pimini çekmesine rağmen patlamadı. Tam bu sırada polis tarafından açılan ateş ile vuruldu. Ancak ikinci el bombasının da pimini çekmişti. Bomba patladı. Kendisi öldü, polis memuru Kemal Kumaş şehit oldu.

Tanışınca kapandı

Diana Ramazanova, 2014 yılı başında Abu Aluevitsj Edelbijev ile imam nikâhı kıymadan önce, başı açık bir genç kızdı. Arkadaşlarıyla ve tek çektirdiği fotoğraflarda modern, açık kıyafetler giydiği görülüyor. Hayatına Edelbijev girdikten sonra ise çarşaf giyiyor, hayat tarzı tamamen değişiyor. Çift İstanbul’da kaldığı süre içinde Sultanahmet, Boğaz kıyıları ve Adalar’da hatıra fotoğrafları çektirmiş. Kaçak yollarla Suriye’ye geçince İdris ve Sümeyra kod isimlerini kullanan çift, Suriye’de de bol bol fotoğraf çektirmiş.

Cevap bekleyen sorular

- Türk güvenlik birimleri Sultanahmet’teki intihar saldırısının şifrelerini çözebilmek için Rusya, Suriye ve Türkiye’deki tüm bağlantıları kullandı. Diana Ramazanova’nın özel yaşamıyla ilgili birçok ayrıntıya ulaşıldı. Ancak şu sorular yanıt bulmadı:

- Norveç, Abu Aluevitsj Edelbijev’in mal varlığını terörist eylemlere karıştığı ve terörizme katkıda bulunduğu kanaatine vararak 2014 Ekim’de dondurdu. Edelbijev’le ilgili soruşturma daha da eskiye dayanmasına rağmen, Norveç makamları diğer ülkelerdeki resmi makamlarla bilgi alışverişinde bulundu mu?

- Abu Aluevitsj Edelbijev geçen mayıs ayında Türkiye’ye kaçak yollardan girmesine rağmen, nasıl oldu da Diana Ramazanova’yla 3 ay boyunca İstanbul’da rahatça yaşadı?

- İntihar bombacısı Diana Ramazanova 26 Aralık’ta Suriye’den kaçak olarak Türkiye’ye girdikten sonra kimlerle bağlantı kurdu? Gaziantep’ten İstanbul’a taksi ile gelecek kadar parayı nereden buldu?

- Diana Ramazanova saldırıda kullandığı biri patlamayan iki el bombasını nereden buldu? Suriye’den mi getirdi? Türkiye’ye girdiği 26 Aralık’tan saldırının gerçekleştiği güne kadar el bombalarını yanında mı taşıdı?

- Diana Ramazanova saldırıdan önce, diğer intihar saldırılarında görmeye alışık olduğumuz gibi bombaları neden üzerine sarmadı?

Halter şampiyonuydu

ABU Aluevitsj Edelbijev’in gençler turnuvasında Norveç’te halter şampiyonu olduğu ortaya çıktı. Çeçen haber sitelerinde yer alan habere göre, 1991 doğumlu olan Edelbijev, babası gibi halter sporuyla ilgilendi. Çeçen genç, 2008 yılında yıldızlar kategorisinde düzenlenen halter şampiyonasında Norveç şampiyonu olarak altınmadalya kazandı. Edelbijev’in babası Alou Edelbijev’in de 1970’li ve 80’li yıllarda Çeçenistan’da ünlü bir halterci olduğu belirtildi.