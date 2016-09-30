Kılıçdaroğlu'ndan Lozan cevabı: Erdoğan kendi döneminde Yunan bayrağı çekilen 16 adaya baksın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Lozan’ı zafer diye bize yutturmaya çalıştılar” sözlerini kurmaylarına değerlendirirken, “Bu kabul edilemez bir açıklama. Kendi dönemlerinde teslim edilip Yunan bayrağı çekilen 16 adaya baksın” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lozan ile ilgili sözleri CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da gündeme geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın iki ay önceki Lozan mesajını da anımsattıktan sonra dünkü açıklamasına ilişkin, “Bu kabul edilemez bir açıklama, yanlış bir açıklama. Tamamen Erdoğan’ın polemik anlayışının ürünü olan bir açıklama. Halen demokrasinin, laikliğin kıymetini anlayamadı. Kendi döneminde teslim edilip, Yunan bayrağı çekilen 16 tane adaya baksın önce” dedi.

"OHAL biran önce bitirilmeli"

Kılıçdaroğlu OHAL uygulamasının uzatılmasına karşı çıkarken de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye, OHAL’in yanlış uygulamalarının altından kalkamaz. OHAL, bir an önce bitirilmeli. Türkiye’nin bu duruma gelmesindeki neden yargının bağımsız olmamasıdır. Yargı bağımsız olsaydı darbe süreci yaşanmazdı. Türkiye’de toplumsal barışın, demokrasinin güvencesi bağımsız yargıdır. 12 Eylül 2010 yılında biz bunu savunduk. Yargıyı bir cemaatin eline teslim ettiler.”

"Fabrika ayarlarına döndü"

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Lozan açıklamalarını, “Öyle görünüyor ki Erdoğan’ın Erdoğan’ı ikna etmesi gerekiyor. Şaşırmıyoruz, Erdoğan fabrika ayarlarına dönmüş gibi gözüküyor” diye değerlendirdi. CHP Dış politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ise sosyal medya hesabından “Lozan’da masaya oturanlar, o masanın hakkını verdiler ama 14 yıldır hükümet edenler, iktidarın hakkını veremediler. Ege’deki 16 ada, adacık ve kayalık, Lozan’da masaya oturanlarca değil, bugün iktidardakilerin basiretsizliği sonucu Yunanistan’ın işgaline geçti” yorumunu yaptı.