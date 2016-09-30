Yılmaz Özdil: Asrın lideri söylediğini mürekkebi kurumadan inkâr ediyor; çok şükür Lozan 93 yıldır duruyor

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan Barış Antlaşması'na ilişkin "Bugüne kadar Lozan’ı bize zafer diye yutturmaya çalıştılar. Bunun neresi zafer" sözlerine ilişkin "Asrın liderimiz kendi söylediğini, henüz mürekkebi kurumadan, kendisi inkar ediyor" dedi. Temmuz ayında Erdoğan'ın Lozan'a sahip çıktığını belirten Özdil, "Recep'i gösterip, Tayyip'e razı etmiş demek ki!, Allah'a çok şükür ki Lozan'ı İsmet İnönü imzaladı, 93 senedir kelimesi kelimesine duruyor!" diye yazdı.

Yılmaz Özdil'in Lozan başlığıyla Sözcü gazetesinde yayımlanan ( 30 Eylül 2016) yazısı şöyle:

2003, Lozan antlaşmasının 80'inci yıldönümü, Recep bey: “Türk milleti için hem cephenin hem siyasetin zaferi olan Lozan antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı

dönüm noktasıdır.”

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2006, Lozan antlaşmasının 83'üncü yıldönümü, Recep bey: “İstiklal mücadelemizde cephede kazandığımız büyük zaferin diplomatik tamamlayıcısı olan Lozan antlaşmasıyla, bağımsızlığımız ve egemenliğimiz uluslararası alanda tescil edilmiştir, millet ve devlet bu temeller üzerinde yükselmiştir.”

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2007, Lozan antlaşmasının 84'üncü yıldönümü, Recep bey: “Lozan, Türk milletinin tescilidir, Türkiye'nin kurucu belgesidir.”

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2009, Lozan antlaşmasının 86'ncı yıldönümü, Recep bey: “Kurtuluş savaşında kazandığımız zafer, Lozan antlaşmasıyla tamamlanmıştır, antlaşmanın mimarı olan devlet adamlarımızı

rahmetle anıyorum.”

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2013, Lozan antlaşmasının 90'ıncı yıldönümü, Recep bey: “Genç cumhuriyetimizin meşruiyetini sağlamlaştıran Lozan antlaşması, tüm dünyada siyasi ve hukuki bir başarı olarak tanınmaktadır.”

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2014, Lozan antlaşmasının 91'inci yıldönümü, Recep bey: “Bu antlaşma, cephelerde elde ettiğimiz zaferlerin masa başında da sürdürülmesiyle gerçekleştirilmiş bir başarı öyküsüdür.”

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2015, Lozan antlaşmasının 92'nci yıldönümü, Recep bey: “Lozan antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesidir, temel vizyonudur, bugün bunu idrak ediyoruz.”

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2016, sadece üç ay önce, Lozan antlaşmanın 93'üncü yıldönümü, Recep bey: “Aziz milletimizin inanç, cesaret ve fedakarlıkla elde ettiği zafer, Lozan antlaşmasıyla diplomasi ve uluslararası hukuk alanına taşınarak tescil edilmiştir. Bu antlaşma, devletimizin tapusudur. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, antlaşmanın mimarı olan devlet adamlarımızı rahmetle anıyorum.”

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Ve dün, Tayyip bey: “Sevr'i gösterdiler, bizi Lozan'a razı ettiler, birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar, zafer mi bu? Lozan'da masaya oturanlar o anlaşmanın hakkını veremediler,

onlar hakkını veremediği için şimdi biz sıkıntı yaşıyoruz.”

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Alt alta sıralayınca anlıyoruz ki…

Recep'i gösterip, Tayyip'e razı etmiş demek ki!

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Asrın liderimiz kendi söylediğini, henüz mürekkebi kurumadan, kendisi inkar ediyor… Allah'a çok şükür ki Lozan'ı İsmet İnönü imzaladı, 93 senedir kelimesi kelimesine duruyor!