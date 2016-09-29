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İnönü'nün torunundan Erdoğan'a ‘Lozan’ tepkisi: Kitap okumaya davet ediyorum

"Erdoğan, bugünlerde başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu'ndan Lozan'ın önemini öğrenebilir"

29 Eylül 2016 20:15

İsmet İnönü'nün torunu CHP'li Gülsün Bilgehan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Birileri Lozan'ı zafer olarak yutturmaya çalışıyor" sözlerine tepki göstererek Erdoğan’ı kitap okumaya davet etti.

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Lozan Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olduğunu ve imzalayanlar için de bir onur belgesi niteliği taşıdığını belirtti.

Bilgehan, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan Barış Antlaşması'na ilişkin sözlerine değindi. Bilgehan, Erdoğan'ın kısa süre önce Lozan Barış Antlaşması'nın 93. yıldönümünde yayımladığı mesajında, darbe girişimine işaret ederek "Lozan'ın içeriği ve Cumhuriyet'in ilkeleri bugün daha iyi anlaşılıyor" ifadesini kullandığına, bugün ise "Lozan'ı bize zafer diye yutturdular. İşte bunun nedeni, o anlaşmada masaya oturanlar" değerlendirmesinde bulunduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı'nın darbe girişiminden sonra Atatürk'ü, Cumhuriyet'in kurucularını birleştirici güç olarak kullanıp, çok geçmeden ‘kutuplaştırıcı ve adeta nefret söylemini andıran üslubuna döndüğünü' belirten Bilgehan, şunları kaydetti: 

"Cumhurbaşkanı tarafından göreve getirilen Başbakan Binali Yıldırım'ın, Türkiye'nin düşmanları için 'Lozan'da ertelenen 100 yıllık hesapları var' demesi de henüz hafızalardan silinmemiştir. Erdoğan, bugünlerde başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu'ndan Lozan'ın önemini öğrenebilir. Zira Sayın Erdoğan'ın mesajında belirttiği gibi Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedidir, imzalayanlar için de bir onur belgesidir. Erdoğan, bugünkü konuşmasında, '7 düvel bir araya gelse bizi bir adım geriletemez' diyor. Kendisini, bunun nasıl yapıldığını öğrenmek için Lozan'ı ve İsmet Paşa'yı anlatan, belgelere dayalı gerçek bir tarih kitabı okumaya davet ediyorum."

 

 

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