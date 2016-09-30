CHP’li Ali Haydar Hakverdi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Lozan’ çıkışına tepki gösterdi. Hakverdi, “Lozan’da masaya bunlar otursaydı ülkeyi ‘parsel parsel’ satar, ‘ne istediler de vermedik’ der, sonra da ‘Kandırıldık’ diyerek sıyrılmaya çalışırlardı” dedi.

Erdoğan, 27. kez muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlarken "15 Temmuz Türk milletinin ikinci bir Kurtuluş Savaşı'dır bunu böyle bilelim. 1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a razı ettiler. Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar" görüşünü dile getirdi. "Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'la verdik" diyen Erdoğan, "Kıt'a sahanlığı ne olacak, havada ne olacak, karada ne olacak hala bunun mücadelesini veriyoruz. İşte bunun nedeni, o anlaşmada masaya oturanlar. O masaya oturanlar bunun hakkını veremediler, veremedikleri için onun sıkıntısını şimdi biz yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

“Parsel parsel”

2015’te kendisini Cemaat ile işbirliği yapmakla suçlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yanıt veren Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, "Gökçek bu yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır. Zengin işadamlarına okul yaptırmıştır. Yurt yerleri sağlamıştır" demişti. Arınç ayrıca Gökçek'in açıklamaları için "Terbiyesizce bir açıklamadır. Benim görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir" ifadelerini kullanmıştı.

“Ne istediler de vermedik”

2013’teki dershane krizi sonrası dönemin başbakanı Erdoğan “Bu iş bitti. Şimdiye kadar cemaatteki kardeşlerimiz bizden ne istediler de yapmadık. Ben bu makamda olduğum sürece kimse geri adım beklemesin” demişti.

“Kandırıldık”

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili, "Bizler de bu yapıya tüm siyasiler gibi iyi niyetle destek oldu. Açık konuşuyorum ben de şahsen pek çok görüşüne katılmasam da bunlara yardımcı oldum" dedi. "Dedik ki bir ortak yanımız var. Uzun süre gerçek yüzlerini göremedik" diyen Erdoğan, "2010 yılından itibaren bu tespiti paylaştığım çok sayıda üst kademe yönetici arkadışm oldu ve tavrımız değişti. 2012'de bu yapıyla ilgili tavrımızı da daha net olarak ortaya koyduk" ifadesini kulllandı. "Bu dönemde hızlanan TSK'ya yönelik operasyonlar ve davalarla ilgili ciddi şüphelerim oluştu" diyen Erdoğan, "Uzun yıllar birlikte çalıştığım komutanlara yönelik suçlamalar beni ikna etmiyordu" diye konuşmuştu.