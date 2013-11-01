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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan ilk türban yorumu: Bugün çok mutluyum

Kılıçdaroğlu, Ankara 'da partisinin kadın milletvekilleriyle bir araya geldiği restoran girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı

01 Kasım 2013 00:27

 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, başörtülü milletvekillerinin Meclis'e girmesine ilişkin ilk değerlendirme geldi. Kılıçdaroğlu, "Çok mutluyum, konuşan milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu , AKP'li 4 milletvekilinin Meclis Genel Kurulu'na başörtüsü ile girmesine ilişkin yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi. 
İlk kez, başörtülü milletvekillerinin katıldığı Genel Kurul oturumunu değerlendiren Kılıçdaroğlu, " Bugün çok mutluyum. Meclis'te konuşan bütün milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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