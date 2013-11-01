Kılıçdaroğlu'ndan ilk türban yorumu: Bugün çok mutluyum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, başörtülü milletvekillerinin Meclis'e girmesine ilişkin ilk değerlendirme geldi. Kılıçdaroğlu, "Çok mutluyum, konuşan milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu , AKP'li 4 milletvekilinin Meclis Genel Kurulu'na başörtüsü ile girmesine ilişkin yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi.

İlk kez, başörtülü milletvekillerinin katıldığı Genel Kurul oturumunu değerlendiren Kılıçdaroğlu, " Bugün çok mutluyum. Meclis'te konuşan bütün milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.