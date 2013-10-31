Meclis bugün 'başörtülü milletvekili' konusuna kilitlendi

AKP'den 4 kadın milletvekili (Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey, Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak, Konya milletvekili Gülay Samancı ve Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Bayazıt Kaçar), bugün Meclis’e başörtüsüyle gidecek.

Milletvekillerinin başörtüsüyle Genel Kurul’a katılacağı açıklamasını, “Başörtüsüyle Meclis’e gelmelerinde sakınca olup olmadığını bize sordular, biz de grup olarak sakınca olmadığını kendilerine söyledik” sözleriyle AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yapmıştı.

Elitaş’ın, “Genel Kurul’da bizden yana bir gerginlik olmaz. Usul tartışması açılırsa yanıtını veririz. Eğer saldırıya geçerlerse biz de saldırıyı püskürtürüz” sözleri, siyaset sahnesinde ardı ardın ayankı buldu.

Kamuoyunun merakla beklediği gelişme hakkında son açıklamalar şöyle:

Başbakan Erdoğan:

Bunlar 657’ye tabi memur değil. Millet tarafından seçilmiş milletin temsilcisidir. Onların tasarrufuna müdahale etmek, parlamentoya da inançlarımıza da saygısızlık. Biz parti olarak o kardeşlerimizin teline zarar getirmeyiz, gereği neyse yaparız. CHP grubunun da gereğini yapacağına, saygı duyacağına inanıyorum.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç:

Herhangi bir kanunda yasaklama var mı, yok. O zaman sizin bağırmanız, çağırmanız ideolojik boş laftır.

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik:

Bugün toplumda hanımların yarısından fazlası başörütülü. Onların tercihinin Meclis’e yansıması kimi niye rahatsız etsin. Temenni ederim ki, Türkiye’yi germezler ve Türkiye'nin ağzının tadını kaçırmazlar.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Meclis'e başörtüsüyle gelmek isteyen kadın milletvekillerine peşin ve ön yargıyla tavır alınması, tam bir ahmaklık ve gerilim yanlısı politikacı acizliğidir. AKP'nin başörtüsünü malzeme yapan kurnazlığıyla, CHP'nin başörtüsüne soğuk bakan yanlışı yeni sorun ve anlaşmazlıklara fırsat vermemelidir.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce:

Meclis'e bir kadın arkadaşın türbanla girip girmemesi çok önemli değil. Önemli olan bu Meclis'in itibarını, onurunu kurtarmaktır. Seçim yaklaşınca dini hatırlamaktır.

BDP’li Pervin Buldan:

Türban meselesini bir demokratikleşme meselesi olarak ele almak doğrudur ama bunu seçim sürecine yakın bir zamanda yapmak düşündürücüdür. Ama AKP’li kadınların genel kurula başörütüsü ile gelmelerini doğru buluyorum.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek:

Toplumun çözdüğü meseleyi biz de Meclis'te çözmeliyiz.