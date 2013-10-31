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Dünya, başörtülü vekillerin Genel Kurul'a girişini böyle duyurdu

AFP: Türkiye'de en son Türk asıllı ABD vatandaşı Merve Kavakçı 1999'da parlamentodaki yemin törenine katılırken, başörtüsüyle Meclis'e girmişti

31 Ekim 2013 17:47

AKP’li dört milletvekilinin TBMM Genel Kurulu'na başörtüsü ile girmesi, dış basında da yankı buldu. Associated Press, TBMM Genel Kurulu'na gelen dört milletvekilinin hukukçu olduğuna dikkat çekerken, Reuters haberinde başörtülü milletvekillerinden Nurcan Dalbudak'ın "Nasıl bir tepki vereceklerini bilmiyoruz. Gidip çalışmaya devam edeceğiz" dediğini aktardı. 

Dünya basınından ajansların geçtiği haberler özetle şöyle: 

Associated Press

AKP’li dört hukukçu milletvekili uzun süren yasağı sona erdirerek Meclis’e başörtüsüyle girdi.

Başörtüsüne yönelik kısıtlamalar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından demokrasiyi güçlendirmek adına Eylül ayında kaldırılmıştı.

Reuters

Parlamentoya türbanla giren Adalet ve Kalkınma Partisi vekillerinden Nurcan Dalbudak, oturumdan önce Reuters'a yaptığı açıklamada, "Nasıl tepki vereceklerini bilmiyoruz ama meclise başörtülerimizle gireceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dalbudak, "önemli bir devrin başlangıcına tanıklık edeceğiz ve biz de bunda başrol oynayacağız, bu konuda önderlik edeceğiz. Bu çok önemli" diye konuştu.

AFP

Türkiye'nin İslamcı hükümetinden dört milletvekili, parlamento oturumuna başörtüsüyle katıldı.

Türkiye'de en son Türk asıllı ABD vatandaşı Merve Kavakçı 1999'da parlamentodaki yemin törenine katılırken, başörtüsüyle meclise girmişti. Yuhalanarak parlamentodan çıkarılan Kavakçı'nın daha sonra Türk vatandaşlığı da geri alınmıştı.

Türk hükümeti 30 Eylül'de demokrasi ve özgürlüklerin geliştirilmesi adına sunduğu reform paketi kapsamında kamu hizmetindeki başörtüsü yasağını kaldırmıştı.

 

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