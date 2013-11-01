İlk türbanlı vekil Kavakçı'dan bugünkü türbanlı vekillere tebrik

Türbanla TBMM'ye geldiği gerekçesiyle yemin ettirilmeyen Merve Kavakçı, 4 milletvekilinin bugün TBMM Genel Kurulu'na türbanla katılmalarını değerlendirdi.

Fazilet Partisi'nden 1999'da milletvekili seçilen ancak TBMM'de yemin ettirilmeyen Merve Kavakçı İslam, "Türkiye'de başörtüsü sorunu açısından Hak gelmiş, batıl zail olmuştur" dedi.

Kavakçı, 4 milletvekilinin başörtüsüyle TBMM Genel Kurulu'na katılmasıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun ülkenin insan hakları süreci açısından önemli bir adım olduğunu söyleyerek, başını örtme kararı alan milletvekillerini tebrik ettiğini ifade etti.

Kavakçı, şunları kaydetti:

"On yıllardır yasaklı durumunda olan insanların, aslında son derece doğal olarak bir insan hakkını kullanmaları yani başörtüleriyle meclise girmeleri sonucunda hiç kimse bir şey kaybetmedi ancak toplum olarak çok şeyi tekrar kazandık. Ancak Turkiye'nin insan hakları sorunu bununla bitmemiştir. Diğer alanlarda da hızlı adımlar atılmalı ve herkesin inandığı gibi yaşamasını güvence altına alacak bir anayasa ve mevzuat değişikliği hızla sağlanmalıdır."

Sırada yargı, TSK ve Emniyet var

Başörtülülerin bundan sonra bu ihlallerin daha yakın takipçisi olması ve toplumun vicdanı olmak görevini de üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Kavakçı, "Atılan bu büyük ve çok olumlu adım, başörtüsü sorununun yargı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyette de çözümünü hızlandırmalıdır. Başörtüsü, insanlara bakışımızda, bir değişken olmaktan çıkana dek bu tutum sürdürülmelidir. Bu konuda büyük emekleri geçen Şule Yüksel Şenler gibi büyüklerimiz ve çocuk yaşta bu işin mücadelesini yapmak zorunda bırakılan evlatlarımızdan çok şey öğrendik. Bu hakkımızı titizce koruyacağız" ifadelerini kullandı.