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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Gülen'e yakalama kararı yorumu: Hukuk çerçevesinde ise kimse itiraz edemez

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dört eski bakanın kendilerinin yüce divana gidip aklanmaları gerektiğini söyledi

20 Aralık 2014 23:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından İstanbul merkezli “paralel yapı” soruşturması kapsamında Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarılmasını intikam ve öç almak duygusuyla yapılmasının doğru olmayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Tunceli Eğitim Gönüllüleri ve Eğitimi Destekleme Derneği (TEGED) ile İzmir Tunceliler Platformu'nun, maddi imkandan yoksun öğrencilere burs sağlama amacıyla İzmir Arena'da düzenlediği etkinlikten ayrılışı sırasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından İstanbul merkezli “paralel yapı” soruşturması kapsamında Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ilişkin soru üzerine açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman suçlu potansiyel suçlu veya olası suçluyu savunmak ya da yermek gibi bir düşünce içine girmedik. Bizim tek dediğimiz şudur; eğer bir yerde hukukun üstünlüğü varsa hukuk çerçevesinde sorgulama yapılırsa buna hiç kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum, biz de itiraz etmeyiz ama sırf intikam almak, öç almak duygusuyla eğer bir şeyler yapılıyorsa bu doğru değildir."

 

'Bakanlar yüce divana gidip 'aklanmak istiyoruz' demeli'

 

Kılıçdaroğlu, "TBMM'de çalışmaları rapor aşamasına gelen Dört Eski Bakan ile İlgili Soruşturma Komisyonu'nun söz konusu bakanların yüce divana sevki yönünde görüş belirtmemesi halinde partisinin tutumunun ne olacağı" yönündeki soruya da şu karşılığı verdi:

"Orada kamuoyu kararını vermiş durumda. Kimlerin suçlu olup olmadığını, kamuoyu biliyor. Parlamentonun orada yapacağı sadece usulen bir çalışmadır. Olması gereken şudur; dört bakanın da 'bizi yüce divana gönderin, biz aklanmak istiyoruz' diye bir düşünce ifade etmeleri gerekir. Olması gereken de budur. Geçmişte parlamentoda buna benzer olayları yaşadık."

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