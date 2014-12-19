'Gülen 'suç örgütü kurmak'la suçlanıyor, ama bombayı bulan polisler serbest!'

İstanbul merkezli 14 Aralık operasyonu kapsamında soruşturmayı yürüten savcılardan Hasan Yılmaz'ın 18 Aralık 2014 tarihinde Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ettiği ortaya çıktı. Radikal muhabiri İsmail Saymaz, söz konusu kararda Gülen'in Tahşiyeciler'e bomba konmasından hareketle, "suç örgütü kurmak"la suçlandığını belirterek, bombayı bulan polislerin serbest kalmasının tezatlık oluşturduğuna dikkat çekti.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan İsmail Saymaz'ın tweetleri şöyle:

- Fethullah gülen ile ilgili suç tarihi, "22 ocak 2010" olarak gösteriliyor. Bu tarih, Tahşiyeciler'in evine bomba konduğu iddia edilen gün; dolayısıyla Gülen, Tahşiyeciler'e bomba konmasından hareketle, "suç örgütü kurmak" ile suçlanıyor. Fakat bombayı bulan polisler serbest!

- Mahkeme, Gülen'in lideri olduğu iddia edilen örgütün adını koymamış. Bir silahlı örgütten söz ediliyor fakat adı belirtilmiyor.

- Kararda, "örgütün silahlı eylemi saptanmamıştır" deniyor. Silahlı örgüt savının dayanağı, Emniyet'te örgütlenmelerinden gelen "manevi cebir."

- Varlığı iddia edilen örgütün STV bağı, Karaca ile Gülen arasındaki üç konuşmaya dayandırılıyor. Fakat bu kayıtlar illegal, delil sayılamaz.

- Asıl garabet şu: Tahşiyeciler'in evinden çıktığı iddia edilen bombanın üzerinde parmak izi olduğu söylenen üç polis gözaltına bile alınmamış.

Kırmızı Bülten şartları nelerdir ve süreç nasıl işler?

“Balyoz Planı” davasındaki bazı sanıkların avukatlığını da yapan Celal Ülgen, "Gülen hakkında Kırmızı Bülten kararı çıkarılsa bile ABD'deki hukuk çerçevesi gereğince buna itibar edilmeyeceğini" savunarak şunları söyledi:

Kırmızı Bülten Interpol tarafından üye ülkelere bilgi vermek amacıyla çıkarılan bir bülten dizisinden biridir. Bir tutuklunun ya da tutuklama emri çıkartılan kimsenin görüldüğü yerde tutuklanıp, iade edilmesini belirten bültendir. Tutuklunun ya da bir ülke tarafından tutuklama emri çıkartılmış kişinin KIRMIZI BÜLTEN ile talep edilmesi ancak yakalandığı ülkenin kanunlarına göre suçlu sayılması halinde iadesi mümkündür.

- İşte burada zurnanın zırt dediği delikle karşılaşmaktayız. Avrupa'da ise kim olursa olsun kimse senin hukukuna güvenmediği için kılını bile kıpırdatmaz. Sen yalnız istemekle kalırsın. ABD'de kırmızı bülten'e itibar edilebilir, ama F. Gülen dışında bir kişi olursa. Ayrıca Kırımızı Bülten talep etmek için bir takım koşulların yerine gelmesi gerekir. Soruşturma dosyasının ingilizceye çevrilmesi gibi.