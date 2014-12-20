T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gülen hakkında kırmızı bülten talebi; savcıdan Gülen’e 3 suçlama...

Savcı Hasan Yılmaz, Fethullah Gülen'in yakalanması ve hakkında kırmızı bülten çıkarılması için mahkemeye başvurdu

20 Aralık 2014 10:13

14 Aralık Operasyonu kapsamında Savcı Hasan Yılmaz, Fethullah Gülen hakkında “terör örgütü kurma ve yönetme” suçlamasıyla yakalama kararı ve kırmızı bülten çıkarılması için mahkemeye başvurdu.

14 Aralık Operasyonu'nu yürüten savcılardan Hasan Yılmaz, Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarılması için 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Yakalama kararı verilmesi durumunda Gülen hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılması istendi.

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, başvuru, soruşturma savcısı Hasan Yılmaz tarafından dün yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli "paralel yapı" soruşturması kapsamında, şüpheli Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Aralık 2014'te, Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda, "Kamuoyunda hizmet hareketi olarak bilinen medya, ekonomi ve bürokrasi alanlarında kanun ve nizamlara aykırı yapılandığı değerlendirilen suç örgütünün lideri olan şüpheli Fethullah Gülen'in, 1998 yılında yurt dışına çıktıktan sonra bir daha ülkeye dönmediği" kaydedildi.

Talep yazısında, halen Amerika'da yaşadığı belirtilen Gülen'in, "Soruşturma kapsamında suç işlediğine dair yeterli somut bulgulara ulaşıldığı ve uzun süreden beri yurt dışından olması nedeni ile kendisine ulaşılmasının mümkün olmadığı" ifade edildi. Yazıda, bu nedenlerle şüpheli Gülen hakkında, CMK'nın 94. maddesi uyarınca yakalama emri düzenlenmesi talep edildi.

 

Kırmızı bülten nedir? 

 

Bir tutuklunun ya da tutuklama emri çıkartılan kimsenin görüldüğü yerde tutuklanıp, iade edilmesini belirten bültendir. Tutuklunun ya da bir ülke tarafından tutuklama emri çıkartılmış kişinin yakalandığı ülkenin kanunlarına göre suçlu sayılması halinde iadesi mümkündür, aksi halde sadece takibe alınır.

 

Gülen’e yöneltilen 3 suçlama

 

1 - “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak (TCK 109/2 maddesi uyarınca 2 yıldan 7 yıla kadar hapis)”

- “İftira sonucu mağdurun hapis cezası dışında adli veya idari bir yaptırıma uğramasına neden olma (267/7 maddesi uyarınca 3 yıldan 7 yıla kadar hapis)

- “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme (TCK 314/1 uyarınca 10 yıldan 15 yıla kadar hapis)

ETİKETLER

fethullah gülenmahkemekırmızı bültenyakalamakararhasan yılmazsavcı

İlgili Haberler

TRT 'Fethullah Gülen'e yakalama kararı' haberini geri çekti!

TRT, Fethullah Gülen hakkındaki 'terör örgütü liderliği ile yakalama kararı çıkarıldı haberini geri çekti

Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı

14 Aralık operasyonunu yürüten savcılardan Hasan Yılmaz'ın talebi üzerine Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kırmızı bülten çıkarılması talep edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24