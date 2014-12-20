Gülen hakkında kırmızı bülten talebi; savcıdan Gülen’e 3 suçlama...

14 Aralık Operasyonu kapsamında Savcı Hasan Yılmaz, Fethullah Gülen hakkında “terör örgütü kurma ve yönetme” suçlamasıyla yakalama kararı ve kırmızı bülten çıkarılması için mahkemeye başvurdu.

14 Aralık Operasyonu'nu yürüten savcılardan Hasan Yılmaz, Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarılması için 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Yakalama kararı verilmesi durumunda Gülen hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılması istendi.

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, başvuru, soruşturma savcısı Hasan Yılmaz tarafından dün yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli "paralel yapı" soruşturması kapsamında, şüpheli Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Aralık 2014'te, Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda, "Kamuoyunda hizmet hareketi olarak bilinen medya, ekonomi ve bürokrasi alanlarında kanun ve nizamlara aykırı yapılandığı değerlendirilen suç örgütünün lideri olan şüpheli Fethullah Gülen'in, 1998 yılında yurt dışına çıktıktan sonra bir daha ülkeye dönmediği" kaydedildi.

Talep yazısında, halen Amerika'da yaşadığı belirtilen Gülen'in, "Soruşturma kapsamında suç işlediğine dair yeterli somut bulgulara ulaşıldığı ve uzun süreden beri yurt dışından olması nedeni ile kendisine ulaşılmasının mümkün olmadığı" ifade edildi. Yazıda, bu nedenlerle şüpheli Gülen hakkında, CMK'nın 94. maddesi uyarınca yakalama emri düzenlenmesi talep edildi.

Kırmızı bülten nedir? Bir tutuklunun ya da tutuklama emri çıkartılan kimsenin görüldüğü yerde tutuklanıp, iade edilmesini belirten bültendir. Tutuklunun ya da bir ülke tarafından tutuklama emri çıkartılmış kişinin yakalandığı ülkenin kanunlarına göre suçlu sayılması halinde iadesi mümkündür, aksi halde sadece takibe alınır.

Gülen’e yöneltilen 3 suçlama

1 - “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak (TCK 109/2 maddesi uyarınca 2 yıldan 7 yıla kadar hapis)”

2 - “İftira sonucu mağdurun hapis cezası dışında adli veya idari bir yaptırıma uğramasına neden olma (267/7 maddesi uyarınca 3 yıldan 7 yıla kadar hapis)

3 - “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme (TCK 314/1 uyarınca 10 yıldan 15 yıla kadar hapis)