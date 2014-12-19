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Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı

14 Aralık operasyonunu yürüten savcılardan Hasan Yılmaz'ın talebi üzerine Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kırmızı bülten çıkarılması talep edildi

19 Aralık 2014 19:23

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul merkezli ''paralel yapı'' soruşturması kapsamında, şüpheli Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Fethullah Gülen hakkındaki yakalama kararını, 14 Aralık operasyonunu yürüten savcılardan Hasan Yılmaz çıkarttı.

radikal.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, yakalama kararı verilmesi durumunda Fethullah Gülen hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılması istendi.

 

Fethullah Gülen 'e yöneltilen suçlamalar

 

1 - “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak (TCK 109/2 maddesi uyarınca 2 yıldan 7 yıla kadar hapis)”

2- “İftira sonucu mağdurun hapis cezası dışında adli veya idari bir yaptırıma uğramasına neden olma (267/7 maddesi uyarınca 3 yıldan 7 yıla kadar hapis)

3- “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme (TCK 314/1 uyarınca 10 yıldan 15 yıla kadar hapis)

 

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