Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na: Etkisiz eleman, çapsız başbakan...

MİT Müsteşarlığından istifa ederek AKP'den aday adayı olan Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "kırgınım" demesinin ardından aday adaylığından vazgeçerek görevine yeniden atanmasını eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "AKP artık Türkiye’yi yönetme aczine düşmüştür. Biri diyor ki ‘istifa et, seni milletvekili yapacağım’ diyor. Öbürü ‘eğilim yoklaması yapacağım’ diyor. Yine görevine dönüyor. Orası senin babanın çiftliği mi? Hakan Fidan’ın geriye dönüşü doğru değildir. Etkisiz eleman denir ya, etkisiz eleman bir başbakan var. Gelmiş geçmiş Türkiye’nin en çapsız başbakanı" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

Şanlıurfa’ya gittim, 6 metrelik odada 9 çocuk yatıyor. Yanında da anneleri. O tabloyu oluşturan iktidarın adı AKP hükümetidir. Ne adaleti vardır, ne kalkınması. Neymiş sağlıkta devrim yapacakmış.

Ayakkabı kutularında devrim yaptı onlar. Kul hakkı nasıl yenir orada devrim yaptı bunlar. Biz bunların hepsini biliyoruz. Bu gerçekleri herkesin bilmesini istiyoruz. Artık bu partiden Türkiye’nin kurtulma zamanı gelmiştir. Türkiye’nin vicdanı AKP’yi kabul etmiyor artık.

Türkiye’de ilk gazete 255 yıl sonra yayınlandı

Ne zaman sağlıkta bir derdin olsa elini cebine atıyorsun. Alo 182 arıyorsun para kesiliyor, doktora gidiyorsun kesiliyor, ilaç alıyorsun kesiliyor. Ayakkabı kutularında kesilmiyor, orada istifleniyor. Bunların yaptığı sağlıkta dönüşümün faturası nedir? 69 yıldır ilk kez bebek ölüm oranı arttı. 2013’te 7,8’e yükseldi. Kendilerine kaçak saray yaptıracaklarına Şanlıurfa’ya hastane yaptırsalardı bu tabloyla karşılaşmazdık. Matbaat 1439 yılında icat edildi Gütenberg tarafından. Osmanlı’ya gelişi 287 yıl sonra oldu. Gazeteye bakalım. İlk gazete 1605’te yayınlandı. Türkiye’de ilk gazete 255 yıl sonra yayınlandı. Cumhuriyeti kuranların acelesi vardı, o yüzden bu farkı kapatmaya çalıştılar.

Cumhuriyetin hemen ardından şeker fabrikaları kuruldu. Ama şeker fabrikaları kapatıldı. Neden? Nişasta bazlı şeker üretmek için. 2014’te 996 bin ton şeker ithal edildi. Sen benim ülkemdeki fabrikaları kapatıyorsun, işçileri çıkarıyorsun ve dışarıdan şeker getiriyorsun. Bunun adına da AKP’nin ekonomi politikası denecek. Batsın senin projen. Engelliyorlar, kota koyuyorlar, şeker pancarı ekmeyeceksin diyorlar. Şekeri pancardan üretebileceğimiz halde dışarıdan mısır alıyoruz. CHP’nin iktidarında hiçbir şeker fabrikası özelleştirilmeyecek. Açık ve net. Hani diyordu ya ‘Her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık.’ Milliyetçilik o değil. Senin ülkende çiftçi üretecek, işçi çalışacak. Her evde huzur olacak. Yapabilir misin bunu? Yapamazsın. CHP yapar.

Hakan Fidan’ın geriye dönüşü doğru değildir

Nişasta bazlı şeker insan sağlığı için de zararlı. İngiltere ve Fransa’da yasak. Avrupa ortalaması yüzde 5. Türkiye’de yüzde 15. AKP iktidarı Cargill’in önüne yatmıştır. AKP’nin ürettiği bütün politikalar çökmüştür. AKP artık Türkiye’yi yönetme aczine düşmüştür. Biri diyor ki ‘istifa et, seni milletvekili yapacağım’ diyor. Öbürü ‘eğilim yoklaması yapacağım’ diyor. Yine görevine dönüyor. Orası senin babanın çiftliği mi? Hakan Fidan’ın geriye dönüşü doğru değildir. Etkisiz eleman denir ya, etkisiz eleman bir başbakan var. Gelmiş geçmiş Türkiye’nin en çapsız başbakanı. Ekonomide biz kriz bekliyormuşuz.

Biz kriz lafını özellikle ağzımıza almamaya çalışıyoruz. Davutoğlu ekonominin e’sini bilmez. O konuşuyor, arkadan abisi konuşuyor. Açık çağrı yapıyorum, çıkın karşıma. Kaçak güreşmek benim kitabımda yoktur. Abisinin ailesini de alabilir yanına. Hep beraber gelsinler. Arkalarına istiyorlarsa ayakkabı kutularını da alabilirler. Dolar bolken ülkeyi yönetmek kolaydı. Amerikan merkez bankası ucuz dolar dönemini kapatacağım dedi.

Tek kaybeden Türkiye

Ertesi gün Türkiye 5’li kırılgan ekonomi haline geldi. Sormak lazım, ekonomi o kadar güçlüydü de Türkiye ekonomisi nasıl kırılgan hale geldi. Sanayi üretimi düştü. Davutoğlu’nun bunlardan haberi yok. Hayal aleminde yaşıyor. Kuş gibi uçuyor, ayakları yere basmıyor. Bu sanayi üretimi neden düştü? Senin izlediğin ekonomi politikasından düştü. Bir devlet akılla yönetilir. Palavrayla yönetilmez. Yılbaşından 9 Mart’a kadar TL’deki devalüasyon yüzde 11,4. Kim yaptı bunu? Kim yönetiyor bu ülkeyi? Endonezya’da 5,3. Meksika 4,7, Bizden daha büyük kaybı olan yok. Borsa da 5,9 değer kaybetti. Diğer ülkelerin tamamında borsalar yüzde 5 değer kazanmış. Tek kaybeden Türkiye.