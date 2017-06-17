Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a: Halk, 15 Temmuz’da adaleti nerede aradı, sokakta aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a başlattığı 428 kilometrelik ‘Adalet Yürüyüşü’nün ikinci etabını tamamladı. Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Sokakta adalet aranmaz” sözlerine "Halk, 15 Temmuz’da hakkı, adaleti nerede aradı, sokakta aradı" yanıtı verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından önceki gün başlattığı ‘adalet yürüyüşünün’ ikinci gününe MHP Genel Başkanık Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdiği basın toplantısı ile başladı.

"Yürüyüş ürkütmesin"

Kılıçdaroğlu, "Yürümenin suç olduğunu ben ilk kez duyuyorum. Sayın Bahçeli hiç meraklanmasın, onun da adalete ihtiyacı olacak" dedi. Hürriyet gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Sokakta adalet aranmaz” sözüne de şu yanıtı verdi:

"Halk, 15 Temmuz’da hakkı, adaleti nerede aradı, sokakta aradı. Adaleti arayan insanları ne çabuk unuttular. Bizim yürüyüşümüz onu ürkütmesin. Türkiye’de adalet olursa biz de son veririz. Bu mücadele sadece Enis Berberoğlu ile ilgili bir mücadele değil. Biz adalet isteyen herkesin, 80 milyonun talebini düşünmek ve yerine getirmek için bunu yaptık."

Güllerle uğurlandı

Kılıçdaroğlu Ankara çıkışında üst geçitten üzerine atılan gül yaprakları ile yolcu edildi. Vinçlere asılan, “Sen Anadolu’nun Kemalisin. Yalnız değilsin. Seninleyiz, peşindeyiz” yazılı pankart dikkat çekti.

Yürüyüşe, AKP Adıyaman eski Milletvekili Faruk Ünsal ve eşi AKP kurucularından Fatma Bostan Ünsal ile eski milletvekili Merve Kavakçı’nın eşi KHK ile Kafkas Üniversitesi’nden ihraç edilen Prof. Cihangir İslam, eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım, T24 yazarı ve gazeteci Hasan Cemal ve eski DSP Başkanı Zeki Sezer de katıldı.

Kılıçdaroğlu’na yürüyüş boyunca doktor ve spor uzmanlarının tavsiyesiyle özel bir beslenme programı uygulanacak. Vitamin takviyesi alan ve kas gevşetici ilaç kullanan Kılıçdaroğlu, protein ağırlıklı beslenecek. Kılıçdaroğlu, “Spor uzmanlarından ve daha önce yürüyüşe katılmış olanlardan taktik alıyorum. Nasıl yürüneceğini, nasıl dinleneceğini, kasları nasıl terbiye edeceğimi anlatıyorlar. Ben de uyguluyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, “Şimdi hiç yorgunluk hissetmiyoruz dersek tabii doğru değil. Gerçekçi olmak lazım ama ‘yorulduk’ diye ah vah edecek halimiz de yok. Değişik illerden de ilerleyen günlerde katılım olmasını bekliyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, “Gandi’ye benzemekten onur duyarım. Gandi de kendi ülkesinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için yürüyordu” diye konuştu.

Yürüyüşten notlar...

- Yürüyüşün ilk gecesinde kurmaylarıyla kısa bir değerlendirme toplantısını yapan Kılıçdaroğlu, kendisi için getirilen karavanda istirahata çekildi.



- Kılıçdaroğlu’na destek için gelen vatandaşlar ise 75. Yıl Hipodromu yakınına tulum çalarak horon tepti. Yürüyüşün ilk gecesinde kurmaylarıyla kısa bir değerlendirme toplantısını yapan Kılıçdaroğlu, kendisi için getirilen karavanda istirahata çekildi. Kılıçdaroğlu’na destek için gelen vatandaşlar ise 75. Yıl Hipodromu yakınına tulum çalarak horon tepti.



- İkinci günde yürüyüş sabah 08.10’da başladı. Yürüyüş sırasında polis güvenlik önlemlerini sürdürdü. Polis drone uçurarak havadan kontroller de yaptı. Korteje ambulanslar eşlik etti.



- Kılıçdaroğlu ilk molasını 5.5 kilometrelik yürüyüşün ardından Ankara çıkışında Susuzköy yakınlarında verdi. Bir ağacın altında yaklaşık yarım saat dinlenen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet etti.



- Yürüyüş boyunca otobüsten Timur Selçuk’un 15-16 Haziran büyük işçi yürüyüşü üzerine yazdığı ‘16 Haziran’ şarkısı çaldı. Yaklaşık 3 saat süren molada yürüyüşe katılanlara kumanya dağıtıldı.



- Kahramankazan girişinde bazı araçlardan laf atılması üzerine Kılıçdaroğlu kortejdekileri tahriklere kapılmamaları konusunda uyardı. Kahramankazan tabelasının altında 15 Temmuz’da hayatını kaybedenleri andı. Yürüyüşün ikinci günü de burada bitti.