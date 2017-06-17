Kılıçdaroğlu: Milletvekillerinin tutuklanmasına öteden beri karşıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin tutuklanmasına geçmişden bu yana karşı olduklarını söyledi ve Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) tutuklu vekillerin dosyalarının hızlı bir incelenmesi için çağrıda bulundu.

CHP, Mayıs 2016'da yapılan dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin hazırlanan anayasa değişikliği teklifine destek vermişti. CHP'nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında tutuklanması sonrası bu tartışma tekrar canlanmıştı.

Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü başlatan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Biz milletvekillerinin tutukluluğuna öteden beri karşıyız. Defalarca söyledik. Milletvekillerinin tutuklanmalarının AYM’nin verdiği kararlara aykırı olduğunu ifade ettim. AYM’nin tutuklu vekillerinin geciktirmiş olması asıl sorun. Her gecikme, AİHM’e başvurma süresini geciktiriyor. AYM Başkanı komisyonu erken toplarsa bu sorun çözülür.

Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Açıklamaların tamamı şöyle: