CHP’nin doktor vekili, Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumunu değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Adalet Yürüyüşü”nde ikinci günün tamamladı. CHP’nin doktor vekillerinden Aytuğ Atıcı, 68 yaşındaki Kılıçdaroğlu’nun düzenli spor yapan birisi olmadığını belirtirken “sadece yorgunluk dışında bir sıkıntı olmayacağını” söyledi. Atıcı, bir spor hekiminin de yürüyüşe gelerek Kılıçdaroğlu’na yapması gereken egzersizleri gösterdiğini belirtti.

Gazete DuvaR’dan Nergis Demirkaya’ya konuşan Atıcı, 68 yaşında spor yapma alışkanlığı olmayan biri için bu kadar uzun süre yürüyüş vücudu çok zorlar. İlk 1-2 gün kas yorgunluğu (hamlama) yaratır. Uzun mola ve dinlenme ile yürümeye devam edilebilir” dedi.

Atıcı, Kılıçdaroğlu’nun sağlığını yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Genel başkanın geçmişten gelen bir rahatsızlığı şeker tansiyon gibi kronik bir rahatsızlığı yok. Bu önemli. Bu nedenle sadece yorgunluk dışında bir sıkıntı yaşanmaz. Yorgunluğa karşı mola saatlerini iyi ayarladık. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Saatlere ve güneşin durumuna göre planlama yapacağız. Bir ortopedist spor hekimi arkadaşımız da geldi ve genel başkanımıza yapması gereken bazı bacak egzersizlerini gösterdi. Hepsi bir kenara önemli olan davanıza inanmak.”