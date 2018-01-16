Kılıçdaroğlu'na rakip geliyor, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayacak isim kim?

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’ın, çarşamba günü yapacağı basın açıklamasıyla CHP Genel Başkanlığı için adaylığını duyuracağı belirtildi. Daha önce de genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adaylığına yönelik beklenti devam etse de bu yönde herhangi bir adım atılmış değil. Şu ana kadar 3-4 Şubat’ta yapılacak kurultay için Kılıçdaroğlu’nun karşısında adaylığını resmi olarak açıklayan kimse olmadı.

Eski CHP Milletvekili ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Altay, sosyal medya hesaplarından dün yaptığı açıklamada, Kocasakal’ın 17 Ocak Çarşamba günü Taksim Point Otel’de düzenleyeceği toplantıyla adaylığını duyuracağını söylemişti. Kocasakal’ın ekibinden olan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkez GYK Üyesi ve İstanbul Bölge Sorumlusu Dursun Ali Toraman da, basın davetinin ardından DHA’ya yaptığı açıklamada, Kocasakal’ın çarşamba düzenlenecek olan basın toplantısında adaylığını açıklayacağını bildirdi.

İstanbul'daki Canpolat mağlubiyeti, Muharrem İnce için ne anlama geliyor?

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun karşısına rakip olarak çıkacak isimler arasında, kurultay sürecinin başından beri Muharrem İnce gösteriliyor. Cumartesi günü İstanbul’da düzenlenen İl Kongresi öncesinde İnce’nin çıkacak sonucu beklediği belirtiliyordu ancak eski İl Başkanı Cemal Canpolat’ın, Canan Kaftancıoğlu karşısında 325’e 318 oyla mağlup olmasının ardından dengeler değişti. Kılıçdaroğlu, kongre öncesinde herhangi bir adaya desteğini açıklamasa da, kulislerde CHP Genel Başkanı’nın ‘kadın başkan’ aday istediği, o sebepten de örtülü olarak delegelere Kaftancıoğlu’nu işaret ettiği konuşuluyordu. Canpolat’ın, İstanbul İl Başkanlığı’nı kazanması halinde, kurultay için İnce’yle ‘delege anlaşmasına’ vardığı da iddialar arasındaydı.

Kılıçdaroğlu, 'CHP avukatlık bürolarında kurulmadı' sözüyle parti içinde kimi kastetti?

Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilen kongrede CHP’lilere hitap eden Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının sonundaki “Bazen CHP tabanında biz değil ben mücadelesinin yapıldığını görüyorum. Bu bizim tarihimize ve geleneğimize aykırıdır. Bunu CHP’nin içinde belli çevrelere aşılayan 12 Eylül darbe hukukudur. Buradan bütün CHP’lilere söylüyorum, eğer bir kişi 'ben ne olacağım' diye düşünüyorsa hemen derhal CHP’den ayrılsın. Bunu şunun için söylüyorum, CHP’li olmak demek dava adamı olmak demektir, sıradan bir parti kimliği değildir. Çünkü CHP avukatların bürolarında kurulmadı, bir dilekçeyle kurulmadı. CHP’nin tarihi savaş meydanlarında yazılmıştır” sözleri de İnce’ye mesaj olarak yorumlandı.

CHP içinde bir grup tarafından desteklenen İnce’nin, 36. Olağan Kurultay öncesinde kendisine yakın isimlerle partinin hukukçu milletvekillerinden birinin ofisinde bir araya geldiği ve Kılıçdaroğlu’nun da kongredeki konuşmasında buna dikkat çektiği, satır aralarında mesaj gönderdiği kaydedildi. İnce’nin delegelerin nabzını yokladığı ve adaylığını koyabileceği konuşulmaya devam ediyor.