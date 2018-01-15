CHP'nin 'ulusalcı' kanadında Kaftancıoğlu rahatsızlığı

İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında Twitter'daki paylaşımları sebeiyle soruşturma açılması CHP içinde tartışma yarattı. Kulislerde, Kaftancıoğlu’nun görevden alınması için harekete geçtiği konuşulan parti içindeki ulusalcı kanadın; kadın başkanın görevden alınması ya da istifa ettirilmesi için CHP Genel Merkezi üstünde bir baskı kurmaya çalışacakları belirtiliyor.

Ulusalcı kanat her ne kadar Kaftancıoğlu konusunun üzerine gitse de, İstanbul'daki İl Kongresi öncesinde net bir açıklamada bulunmasa da Kaftancıoğlu'nu işaret ettiği belirtilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise bu talebe sıcak bakmadığı kaydediliyor. CHP’de ulusalcıların Kaftancıoğlu için imza toplayıp toplamayacağı ise merak konusu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın, TBMM’de bugün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun tweetlerine ilişkin soruya, 'konunun partinin ilgili organlarında enine boyuna konuşulacağı' yönünde cevap vermesi de, konu hakkındaki tartışmaların bir başka boyutu oldu.

İstanbul vekilleri yarıya bölünmüştü

CHP’de İstanbul İl Kongresi seçimleri, 27 milletvekilini de ortadan ikiye bölmüştü. Kaftancıoğlu’nu destekleyen vekillerle, eski İl Başkanı Cemal Canpolat’ın kazanmasını isteyenler karşı karşıya gelmişti. Hatta kulislere göre, Genel Başkan'ın açıkça destek çalışması yürüten bazı kurmaylarını uyardığı ve müdahale ettiği de belirtiliyor. Kaftancıoğlu’nu destekleyenler, İstanbul’un kazanılması ihtimalinin artacağını söyleyerek oy kullandılar.

İstanbul’da ‘abi’ formülü olsun

CHP’de Kaftancıoğlu’nun gitmesini isteyenlerin ise ‘abi’ formülü hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyor. 2019'daki seçimlerin Türkiye için önemli bir dönemeç olduğunu savunan kanat, bu süreçte CHP’nin tartışılmasına izin vermemek için İstanbul İl Başkanlığı’nın bir ‘abi’ yönetiminde seçime götürülmesi gerektiği görüşünde birleşiyor.

Muharrem İnce delegeleri mi arıyor?

CHP’de 36. Olağan Kurultay öncesinde saflar belirleniyor. CHP içinde bir grup tarafından desteklenen Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin alınan kulislere göre, delegelerin nabzını yokladığı belirtiliyor. İnce’nin delege ağırlığını görmesi durumunda adaylığını koyabileceği söyleniyor.

CHP içindeki gelenekçi kanadın da başta Kürt sorunu ve 'Ermeni Soykırımı' olmak üzere bazı yaklaşımlarından rahatsızlık duyduğu Kaftancıoğlu hakkında, CHP İstanbul İl Başkanı seçilmesinden bir gün sonra, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar sebebiyle soruşturma açılmıştı. Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımlarda "terör örgütü PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı", "Cumhurbaşkanına hakaret içeren ifadeler kullandığı” iddia edilmişti.

Kaftancıoğlu, başkanlığı kazandığı CHP İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Söz konusu olan Cumhuriyeti korumak ve savunmak” diyerek kürsüden, “Hak, hukuk, adalet” sloganı atmış ve “Bir Cumhuriyet kadını olarak buradan sesleniyorum. Biz tek adam rejimine teslim olmadık. Demokrasiden, laiklikten, İstanbul’dan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.