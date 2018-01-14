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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma

Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarını işlediği" iddiasıyla soruşturma başlatıldı

14 Ocak 2018 22:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine ait olduğu belirlenen Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımlarda "terör örgütü PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı", "Cumhurbaşkanına hakaret içeren ifadeler kullandığı" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımlar hakkında tespit tutanağı düzenlendiği belirtildi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında, ''terör örgütü propagandası yapmak'', ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak'' ile ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaftancıoğlu, hakkındaki suçlamalara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır" dedi.

 

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