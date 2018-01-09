CHP'de gözler İstanbul'da; Kılıçdaroğlu kadın başkan mı istiyor?

Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP) 77 ilde il kongrelerini tamamladı. Kongrelerde seçilen il başkanları, CHP'yi yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürecek.

CHP'nin İstanbul kongresinde mevcut il başkanı Cemal Canpolat’ın karşısına Parti Meclisi Üyesi Canan Kaftancıoğlu, eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Doç. Dr. Yunus Emre, eski milletvekilleri Çetin Soysal ve Ali Kemal Kumkumoğlu, eski il başkanı Nebil İlseven, önceki kongrede Canpolat’a kaybeden Gökhan Zeybek'in çıkması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir isme işaret etmezken, kulislerde CHP liderinin bir kadının il başkanı olmasını istediği ifade ediliyor. İstanbul için öne çıkan 3 aday Canpolat, Kaftancıoğlu ve Emre olurken kulislere göre Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği isim Parti Meclisi üyesi Canan Kaftancıoğlu.

Bu arada CHP'nin İstanbul kongresinin cumartesi günü (13 Ocak 2018) yapılması planlanıyor.

Yüzde 5'i kadın!

CHP'nin 36'ncı Olağan Kongresi öncesi yapılan il başkanlığı seçimlerinde şu ana kadar 77 ilin yöneticisi seçildi. Seçilen başkanlardan sadece 4'ünün kadın olması dikkat çekti. 4 kadın il başkanı Kütahya, Bartın, Kayseri ve Trabzon'da seçimi kazandı. Bu sayı toplamın yüzde 5.1'ine denk geliyor.

Partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasette kadınların daha fazla yer almasını sık sık tekrar ediyor. Kılıçdaroğlu, Siyasi Partiler Kanunu'nun değiştirilerek yüzde 33 cinsiyet kotası konması gerektiğini ve CHP'nin buna destek vereceğini de belirtmişti.

4 ilde seçim süreci devam ediyor

İstanbul, Mersin ve Ankara'da henüz il başkanlığı için kongre süreci devam ederken, Adıyaman’daki kongre partiye üye olmayan delegelerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.

İstanbul'daki kongre için tek kadın aday Parti Meclisi üyesi Canan Kaftancıoğlu.

Adıyaman

Adıyaman'da iptal edilen seçimde yarışan iki adayın tekrar seçime girmesi durumunda 'erkek' adayların il başkanlarının sayısı bir kişi daha artıyor.

Konya

Konya'da 5 adayın öne çıktığını anlatan CHP Konya İl Başkanı Basın Danışmanı Duran Çölcü, "Mevcut 5 adaydan 2'si birleşti. Pazar günü (14 Ocak 2018) yapılacak kongre için 4 aday yarışacak. Adayların arasında kadın yok. Genel Merkez de herhangi bir isme işaret etmedi" ifadesini kullandı.

Mersin

Mersin'de yerel bir gazete çıkaran ve Cumhuriyet gazetesinde de haberleri yayımlanan Abidin Yağmur, seçimlerde iki adayın yarıştığını bu adayların ikisinin de kadın olmadığını söylüyor.

Yağmur şöyle devam ediyor:

"Önceki il başkanı Abdullah Özyiğit yeni kongre sürecinde aday olmayacağını, Serhat Servet Dövenci'yi destekleyeceğini açıklayarak söyledi. Mevcut durumda Dövenci ve ilçe başkanlarının kampanyasıyla aday olan Adil Aktay yarışacak."

İstanbul

İstanbul’daki 39 ilçe başkanı ile görüşen Kılıçdaroğlu hiçbir isme işaret etmezken, kulislerde CHP liderinin bir kadının il başkanı olmasını istediği ifade ediliyor. İstanbul için öne çıkan 3 adaydan biri Parti Meclisi üyesi Kaftancıoğlu. CHP'nin İstanbul kongresinin cumartesi günü (13 Ocak 2018) yapılması planlanıyor.

CHP'nin İstanbul adaylarından Kaftancıoğlu il başkanı seçilmezse partinin 81 ildeki kadın başkanları yüzde 5'in de altına inerek yüzde 4.9'da kalacak.

CHP’yi seçime taşıyacak 77 il başkanı şöyle:

BİNGÖL: AHMET BAZANCİR

BİTLİS: METİN GÜZELKAYA

ÇANKIRI: İLHAN TEKİN

DİYARBAKIR: MEHMET SAYIN

BATMAN: HÜSEYİN YAŞAR

IĞDIR: İLHAN ZOR

ŞIRNAK: MEHMET UĞUR

HAKKARİ: AYTEKİN KARAHANLI

GAZİANTEP: HAYRİ SUCU

AĞRI: İBRAHİM ASLAN

SİİRT: NEVAF BİLEK

KARAMAN: İSMAİL ATAKAN ÜNVER

KIRIKKALE: AHMET ÖNAL

MARDİN: MAHMUT DUYAN

MUŞ: İSMAİL ADANUR

ARTVİN: AHMET BİBER

MALATYA: ENVER KİRAZ

SİVAS: ULAŞ KARASU

ERZURUM: TACETTİN KIZILOĞLU

ESKİŞEHİR: SİNAN ÖZKAR

GÜMÜŞHANE: BEDRİ AĞAÇ

KARABÜK: ABDULLAH ÇAKIR

KİLİS: MEHMET AKİF PERKER

MANİSA: MUSA SEMİH BALABAN

MUĞLA:MÜRSEL ALBAN

OSMANİYE: NEDİM ÜNLÜ

RİZE: MESUT RAKICI

VAN: MEHMET KURUKCU

KAHRAMANMARAŞ: ESAT ŞENGÜL

KARS: MUSTAFA ARAS

ADANA: AYHAN BARUT

ARDAHAN: YALÇIN TAŞTAN

BAYBURT: İBRAHİM KALDIRIMOĞLU

BİLECİK :MEHMET METİN YAŞAR

BURDUR: OSMAN GÖK

DENİZLİ: ALİ RIZA ERTEMÜR

DÜZCE: ZEKERİYA TOZAN

ERZİNCAN: AYHAN DOĞAN

GİRESUN: NECATİ TIĞLI

NEVŞEHİR: KAMİL GÜLMEZ

NİĞDE: ERHAN ADEM

ORDU: ATİLLA ŞAHİN

SAKARYA: ERDOĞAN ISIR

ŞANLIURFA: AZİZ AYDINLIK

UŞAK: NADİ SANCAR

YALOVA: ERTAN ŞENER

ANKARA: ADNAN KESKİN

BOLU: HÜSEYİN KAZIM KARSU

ÇORUM: ALİ RIZA SULUDERE

EDİRNE: FEVZİ PEKCANLI

ELAZIĞ: ZEKİ KAPLAN

ISPARTA:AHMET KÜRKÇÜ

KASTAMONU:HASAN BALTACI

KÜTAHYA: ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ*

TUNCELİ: ŞÜKRÜ KILIÇ

ZONGULDAK: UMUT BAŞOĞLU

AFYONKARAHİSAR: KEMAL DEMİRKIRAN

AKSARAY: RAMAZAN KOÇAK

AMASYA: REŞAT KARAGÖZ

ANTALYA: AHMET KUMBUL

AYDIN: ALİ ÇANKIR

BALIKESİR: SERKAN SARI

BARTIN: HATİCE İLKNUR ERKAN*

BURSA: HÜSEYİN AKKUŞ

ÇANAKKALE: İSMET GÜNEŞHAN

HATAY: SERVET MULLAOĞLU

İZMİR: DENİZ YÜCEL

KAYSERİ:ÜMİT ÖZER*

KIRKLARELİ:TAYFUN OKAN ÇOBANCIK

KIRŞEHİR:YILMAZ ZENGİN

KOCAELİ:CENGİZ SARIBAY

SAMSUN:TUFAN AKÇAGÖZ

SİNOP:BARIŞ AYHAN

TEKİRDAĞ:RECEP ÖKTEM

TOKAT:FERAMUZ ŞAHİN

TRABZON:GÜZİDE UZUN*

YOZGAT:ABDULLAH YAŞAR

*Kadın il başkanları

CHP'nin TBMM'de durumu ne?

CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) şu an 131 milletvekili bulunuyor. 112'si erkek olan CHP milletvekillerinin 19'u ise kadın. Bu rakam da Kılıçdaroğlu'nun siyaseten talep ettiği kadın kotasının altında kalarak, yüzde 14.5 oluyor.