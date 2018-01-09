CHP'de gözler İstanbul'da; Kılıçdaroğlu kadın başkan mı istiyor?

Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP) 77 ilde il kongrelerini tamamladı. Kongrelerde seçilen il başkanları, CHP'yi yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürecek.
CHP'nin İstanbul kongresinde mevcut il başkanı Cemal Canpolat’ın karşısına Parti Meclisi Üyesi Canan Kaftancıoğlu, eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Doç. Dr. Yunus Emre, eski milletvekilleri Çetin Soysal ve Ali Kemal Kumkumoğlu, eski il başkanı Nebil İlseven, önceki kongrede Canpolat’a kaybeden Gökhan Zeybek'in çıkması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir isme işaret etmezken, kulislerde CHP liderinin bir kadının il başkanı olmasını istediği ifade ediliyor. İstanbul için öne çıkan 3 aday Canpolat, Kaftancıoğlu ve Emre olurken kulislere göre Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği isim Parti Meclisi üyesi Canan Kaftancıoğlu.
Bu arada CHP'nin İstanbul kongresinin cumartesi günü (13 Ocak 2018) yapılması planlanıyor.
Yüzde 5'i kadın!
CHP'nin 36'ncı Olağan Kongresi öncesi yapılan il başkanlığı seçimlerinde şu ana kadar 77 ilin yöneticisi seçildi. Seçilen başkanlardan sadece 4'ünün kadın olması dikkat çekti. 4 kadın il başkanı Kütahya, Bartın, Kayseri ve Trabzon'da seçimi kazandı. Bu sayı toplamın yüzde 5.1'ine denk geliyor.
Partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasette kadınların daha fazla yer almasını sık sık tekrar ediyor. Kılıçdaroğlu, Siyasi Partiler Kanunu'nun değiştirilerek yüzde 33 cinsiyet kotası konması gerektiğini ve CHP'nin buna destek vereceğini de belirtmişti.
4 ilde seçim süreci devam ediyor
İstanbul, Mersin ve Ankara'da henüz il başkanlığı için kongre süreci devam ederken, Adıyaman’daki kongre partiye üye olmayan delegelerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.
İstanbul'daki kongre için tek kadın aday Parti Meclisi üyesi Canan Kaftancıoğlu.
Adıyaman
Adıyaman'da iptal edilen seçimde yarışan iki adayın tekrar seçime girmesi durumunda 'erkek' adayların il başkanlarının sayısı bir kişi daha artıyor.
Konya
Konya'da 5 adayın öne çıktığını anlatan CHP Konya İl Başkanı Basın Danışmanı Duran Çölcü, "Mevcut 5 adaydan 2'si birleşti. Pazar günü (14 Ocak 2018) yapılacak kongre için 4 aday yarışacak. Adayların arasında kadın yok. Genel Merkez de herhangi bir isme işaret etmedi" ifadesini kullandı.
Mersin
Mersin'de yerel bir gazete çıkaran ve Cumhuriyet gazetesinde de haberleri yayımlanan Abidin Yağmur, seçimlerde iki adayın yarıştığını bu adayların ikisinin de kadın olmadığını söylüyor.
Yağmur şöyle devam ediyor:
"Önceki il başkanı Abdullah Özyiğit yeni kongre sürecinde aday olmayacağını, Serhat Servet Dövenci'yi destekleyeceğini açıklayarak söyledi. Mevcut durumda Dövenci ve ilçe başkanlarının kampanyasıyla aday olan Adil Aktay yarışacak."
İstanbul
İstanbul’daki 39 ilçe başkanı ile görüşen Kılıçdaroğlu hiçbir isme işaret etmezken, kulislerde CHP liderinin bir kadının il başkanı olmasını istediği ifade ediliyor. İstanbul için öne çıkan 3 adaydan biri Parti Meclisi üyesi Kaftancıoğlu. CHP'nin İstanbul kongresinin cumartesi günü (13 Ocak 2018) yapılması planlanıyor.
CHP'nin İstanbul adaylarından Kaftancıoğlu il başkanı seçilmezse partinin 81 ildeki kadın başkanları yüzde 5'in de altına inerek yüzde 4.9'da kalacak.
CHP’yi seçime taşıyacak 77 il başkanı şöyle:
- BİNGÖL: AHMET BAZANCİR
- BİTLİS: METİN GÜZELKAYA
- ÇANKIRI: İLHAN TEKİN
- DİYARBAKIR: MEHMET SAYIN
- BATMAN: HÜSEYİN YAŞAR
- IĞDIR: İLHAN ZOR
- ŞIRNAK: MEHMET UĞUR
- HAKKARİ: AYTEKİN KARAHANLI
- GAZİANTEP: HAYRİ SUCU
- AĞRI: İBRAHİM ASLAN
- SİİRT: NEVAF BİLEK
- KARAMAN: İSMAİL ATAKAN ÜNVER
- KIRIKKALE: AHMET ÖNAL
- MARDİN: MAHMUT DUYAN
- MUŞ: İSMAİL ADANUR
- ARTVİN: AHMET BİBER
- MALATYA: ENVER KİRAZ
- SİVAS: ULAŞ KARASU
- ERZURUM: TACETTİN KIZILOĞLU
- ESKİŞEHİR: SİNAN ÖZKAR
- GÜMÜŞHANE: BEDRİ AĞAÇ
- KARABÜK: ABDULLAH ÇAKIR
- KİLİS: MEHMET AKİF PERKER
- MANİSA: MUSA SEMİH BALABAN
- MUĞLA:MÜRSEL ALBAN
- OSMANİYE: NEDİM ÜNLÜ
- RİZE: MESUT RAKICI
- VAN: MEHMET KURUKCU
- KAHRAMANMARAŞ: ESAT ŞENGÜL
- KARS: MUSTAFA ARAS
- ADANA: AYHAN BARUT
- ARDAHAN: YALÇIN TAŞTAN
- BAYBURT: İBRAHİM KALDIRIMOĞLU
- BİLECİK :MEHMET METİN YAŞAR
- BURDUR: OSMAN GÖK
- DENİZLİ: ALİ RIZA ERTEMÜR
- DÜZCE: ZEKERİYA TOZAN
- ERZİNCAN: AYHAN DOĞAN
- GİRESUN: NECATİ TIĞLI
- NEVŞEHİR: KAMİL GÜLMEZ
- NİĞDE: ERHAN ADEM
- ORDU: ATİLLA ŞAHİN
- SAKARYA: ERDOĞAN ISIR
- ŞANLIURFA: AZİZ AYDINLIK
- UŞAK: NADİ SANCAR
- YALOVA: ERTAN ŞENER
- ANKARA: ADNAN KESKİN
- BOLU: HÜSEYİN KAZIM KARSU
- ÇORUM: ALİ RIZA SULUDERE
- EDİRNE: FEVZİ PEKCANLI
- ELAZIĞ: ZEKİ KAPLAN
- ISPARTA:AHMET KÜRKÇÜ
- KASTAMONU:HASAN BALTACI
- KÜTAHYA: ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ*
- TUNCELİ: ŞÜKRÜ KILIÇ
- ZONGULDAK: UMUT BAŞOĞLU
- AFYONKARAHİSAR: KEMAL DEMİRKIRAN
- AKSARAY: RAMAZAN KOÇAK
- AMASYA: REŞAT KARAGÖZ
- ANTALYA: AHMET KUMBUL
- AYDIN: ALİ ÇANKIR
- BALIKESİR: SERKAN SARI
- BARTIN: HATİCE İLKNUR ERKAN*
- BURSA: HÜSEYİN AKKUŞ
- ÇANAKKALE: İSMET GÜNEŞHAN
- HATAY: SERVET MULLAOĞLU
- İZMİR: DENİZ YÜCEL
- KAYSERİ:ÜMİT ÖZER*
- KIRKLARELİ:TAYFUN OKAN ÇOBANCIK
- KIRŞEHİR:YILMAZ ZENGİN
- KOCAELİ:CENGİZ SARIBAY
- SAMSUN:TUFAN AKÇAGÖZ
- SİNOP:BARIŞ AYHAN
- TEKİRDAĞ:RECEP ÖKTEM
- TOKAT:FERAMUZ ŞAHİN
- TRABZON:GÜZİDE UZUN*
- YOZGAT:ABDULLAH YAŞAR
*Kadın il başkanları
CHP'nin TBMM'de durumu ne?
CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) şu an 131 milletvekili bulunuyor. 112'si erkek olan CHP milletvekillerinin 19'u ise kadın. Bu rakam da Kılıçdaroğlu'nun siyaseten talep ettiği kadın kotasının altında kalarak, yüzde 14.5 oluyor.