CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: HDP'ye yakın olsam...

Hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisiyle ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında gündeme getirilen iddialar hakkında konuştu. Sosyal medyada dolaşan ‘taş atan eylemci’ fotoğrafındaki kişinin kendisi olmadığını belirten Kaftancıoğlu, ‘HDP’ye yakın’ eleştirileriyle ilgili olarak da “Öyle olsam HDP’de siyaset yapardım” yorumunda bulundu.

Fox TV’de yayınlanan Çalar Saat programına canlı yayında bağlanarak İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu, taş atan bir eylemcinin bulunduğu fotoğrafa ilişkin, “Kim olduğunu bilmediğim bir insan sosyal medyada teşhir ediliyor. Bu kişi için büyük bir hak ihlali. Eşimin sırf şaka yapmak için ‘buldum seni’ yazdığı bir fotoğraf. Asla değilim. Benim olmadığım o kadar belli ki. O kişi ben değilim ama o kişinin hakları gasp ediliyor. Kim olduğunu bilmiyorum” dedi.

"Saray’ın korktuğu bir koltuğu kazandım"

Hedef haline getirilmesine neden olan bir diğer konu olan ‘Ermeni Soykırımı’ hakkındaki tweetleriyle ilgili de konuşan Kaftancıoğlu “O yıllarda Ermeni Soykırımı’na ilişkin yürüyüş yapıldığına dair bir tweet atmıştım. Ancak diğer tweetlerin bana ait olup olmadığını arkadaşlarımız araştırıyor. Saray’ın korktuğu bir koltuğu kazandım. Benim partimin tüzüğü beni bağlar. Ben bu bağlamda Diğer yazı için arkadaşlarımız hesabımı inceliyor” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

“HDP çizgisine yakın olsam şu anda HDP’de siyaset yapıyor olurdum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapıyorum ama memleketim için kim doğruları yapıyorsa ben ‘bu doğrudur’ derim. Savaş tezkeresi oylandığında ‘aslan CHP aslan BDP savaşa hayır’ demişim. Bugün olsa yine aynı paylaşımı yaparım.”

"Saldıracaklar daha çok saldıracaklar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla ilgili konuşan Kaftancıoğlu, "Benim cumhurbaşkanına hakaretim olamaz. Bir durum tespitim olabilir. Bu memlekette herkesi terörist ilan ettikleri için hakaretin olup olmaması değil mesele. Memleketini seven bir siyasetçi ve doktor olarak benim cumhurbaşkanına hakaretim olamaz” dedi. Kaftancıoğlu hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Benim adıma hiçbir şey olmayacak. Ben 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni almak için arkadaşlarımla oturup çalışacağım. Ben siyasete ilk defa girmedim. Benim yaşamım mücadele ile geçiyor. Dün konuşmamın sonunda şunu söylemiştim: Saldıracaklar daha çok saldıracaklar. Korkmuyoruz yılmıyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz."

CHP içindeki gelenekçi kanadın da başta Kürt sorunu ve 'Ermeni Soykırımı' olmak üzere bazı yaklaşımlarından rahatsızlık duyduğu Kaftancıoğlu hakkında, CHP İstanbul İl Başkanı seçilmesinden bir gün sonra, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar sebebiyle soruşturma açılmıştı. Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımlarda "terör örgütü PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı", "Cumhurbaşkanına hakaret içeren ifadeler kullandığı” iddia edilmişti.