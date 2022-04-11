CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jandarma Genel Komutanlığı’nın “Her İnsan Bir Göç, Her Göç Bir İnsan. Göç İdaresi Başkanlığının kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.” paylaşımını, "Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir." diyerek eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Ülke yolgeçen hanına döndü, Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum:

1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu?

2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz?

3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?

Göç İdaresi'nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın!"

Kılıçdaroğlu daha önce MEB, TÜİK, Et ve Süt Kurumu’na alınmamıştı

Kılıçdaroğlu, daha önce MEB, TÜİK ve Et ve Süt Kurumu’nun gitmiş, içeri alınmamıştı.

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