Et ve Süt Kurumu'na alınmayan Kılıçdaroğlu'ndan iktidara: Beşli çeteye verilen dolarların binde birini bu ülkenin yoksul ailelerine harcasalar hiçbir çocuk yatağa aç girmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebine yanıt vermeyen Et ve Süt Kurumu'na alınmadı. Kılıçdaroğlu kurumun kapısının önünde yaptığı açıklamada, "Beşli çeteye verilen dolarların binde birini bu ülkenin yoksul ailelerine harcasalar hiçbir çocuk yatağa aç girmez" dedi.

"Tarım Bakanı'nın dünyadan haberi yok"

Kılıçdaroğlu, kuruma kadın milletvekilleri ve Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo ile geldi. Kılıçdaroğlu, "Daha önce TÜİK’e gitmiştim. Daha sonra MEB’e gitmiştim. Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim. Kadın milletvekilleriyle geldim. Beslenme haktır. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Tarım Bakanı dün katıldığı bir televizyon programında 'Türkiye'de aç ve açıkta kimse yok. Herkesin karnı tok' diye bir açıklama yapıyor. Tarım Bakanı'nın dünyadan haberi yok. Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak, yeterli beslenmek bütün çocuklar için haktır" dedi.

"Beşli çeteye verilen dolarların binde birini bu ülkenin yoksul ailelerine harcasalar hiçbir çocuk yatağa aç girmez"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Buradan saraya çağrı yapıyorum. Beşli çeteye verilen dolarların binde birini bu ülkenin yoksul ailelerine harcasalar hiçbir çocuk yatağa aç girmez.

"Hangi asgari ücretli kıyma alabilecek, çocuğuna düzenli süt alabilecek?"

Üreticiler hayvan, süt kalmayacak diyor. Bugün süt üreticileri perişan. Markete gittiğiniz zaman kutu sütü 15 liradan alıyorsunuz. Bir kilo kıyma 100 liraya dayandı. Hangi asgari ücretli kıyma alabilecek, çocuğuna düzenli süt alabilecek?

"Milletin Sesi mitinglerine başlayacağız"

Ramazan Bayramı’ndan sonra Milletin Sesi mitinglerine başlayacağız. Millet kendi sorunlarını anlatacak. Saray bunu ne kadar duyar bilmiyorum. Benim yaptığım çağrı bu ülkenin insanlarının refahı içindir. Benim yaptığım çağrı bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi içindir."

Beşli çeteye sağladığın imkânların binde birini üreticiye verirseniz bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Et ve Süt Kurumu bağımsız bir kurum. KİT komisyonunda bütün milletvekillerine hesap veren bir kurumdur. Randevu için telefon ettim, randevu verilmedi. Çiftçinin saray hükümetinden 211 milyar alacağı var."

"Türkiye'de yoksullukla değil artık açlıkla mücadele ediyoruz"

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo da şunları söyledi:

Türkiye'de yoksullukla değil artık açlıkla mücadele ediyoruz. Yetersiz beslenme ile mücadele ediyor çocuklar. Son yapılan araştırmada çocuklarda kızların yüzde 85'inin kansızlıkla yüzde 68'de erkek çocuğunun kansız olduğu ortaya çıktı. Bu yetersiz beslenme, öğrenme güçlüğü çekmek demek. Aynı zamanda kronik açlık demek ve bütün çocuklar bununla mücadele ediyor.

"Her girdiğim evde gelişim bozukluğu olan çocuklar var"

Yaşlılar, çocuklar derin yoksullukla açlıkla mücadele ediyor. Yapılan araştırmalarda Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde çocukların yüzde 5'i bodur. Kronik açlık demek. Türkiye'de yoksulluk var açlıkla mücadele ediliyor şu anda. Yoksulluk, açlık yok demek iyi bir temenni. Ben böyle bir dönem gerçekten görmedim. Her girdiğim evde gelişim bozukluğu olan çocuklar var.

Geçen hafta sosyal hizmet uzmanlarıyla görüştüm. 'Gittiğiniz evde yetersiz beslenme nedeniyle gelişim bozukluğu olmayan bir çocukluk gördünüz mü?' diye sordum. 'Görmedik' dediler. 7 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki gibi gösteriyor.

"Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye son çocuğu bulana kadar mücadele edeceğiz"

Medyada çok fazla bilir kişi çıkıyor yoksullukla ilgili 'Balık tutmaya öğreteceğiz, sosyal yardımlar olmasın' diyorlar. Balık tutmak demek sağlıklı yeni nesillerin ortaya çıkması demek ama maalesef benim verdiğim rakamlarda olduğu gibi değil. Açlık var. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye son çocuğu bulana kadar mücadele edeceğiz."

"Kapıya tel bağlandığı iddiası doğru değil"

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kuruma girmemesi için kapıya tel bağlandığı iddia edildi. Artı TV'den gazeteci Hayri Demir, Twitter'dan Kılıçdaroğlu'nun kuruma girmemesi için kapıya tel bağlandığı iddiasını yalanladı. Demir, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu'nu ziyaretiyle ilgili kurumun kapısına tel bağlanarak, kapatıldı haberleri doğru değil. Kurumunun kapısına herhangi bir tel ya da benzeri bir şey bağlanmadı. Telle kapatılan kapı yan taraftaki başka bir kuruma aitti" yazdı.

"Çocuklarımızın beslenme hakları için Et ve Süt Kurumu’na gittik"

Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu ziyaretinin ardından sosyal medya platformu Twitter'dan bir paylaşım yaptı. "Çocuklarımızın beslenme hakları için Et ve Süt Kurumu’na gittik. Öğün atlamak zorunda kalan çocuklarımızın kursağından et ve süt geçsin diye gittik. Çocuklarımızın yeterli beslenme hakkı artık milli öncelik meseledir" diyen CHP lideri, devamında şunları kaydetti:

"Derin yoksullukla ilgili önemli araştırmalar yapan Hacer Foggo ve sürekli sahada olan kadın arkadaşlarımıza, Et ve Süt Kurumu ziyaretimde bana eşlik ettikleri için teşekkür ederim."

Randevu talebine yanıt verilmediğini duyurmuştu

Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'nu ziyaret edeceğini dün, “Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış" paylaşımını yaptı.

Daha önce de MEB ve TÜİK'e alınmamıştı

Kılıçdaroğlu, daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan randevu istemiş ancak yanıt alamamıştı. MEB'e ve TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı.

