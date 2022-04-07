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Kılıçdaroğlu, yarın Et ve Süt Kurumu'na gideceğini duyurdu: "Randevu istedim, herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok!"

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına son olarak yüzde 48 zam yapmış; kurumun eski başkanı infiale yol açan zam ıklamasının ardından görevden alınmıştı

07 Nisan 2022 22:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim” dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yarın Et ve Süt Kurumu’na gideceğini Twitter hesabından açıkladı.  Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış.”

 

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