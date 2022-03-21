Et ve Süt Kurumu, kırmızı ete yüzde 48 zam yaptı!

Ramazan ayına sayılı günler kala Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48 zam yaptı. Yapılan zamla 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya kadar çıktı. Bu fiyat artışının serbest piyasadaki fiyatları da yukarı çekeceği belirtildi.

Karkas kesim fiyatları aynı kaldı

ESK, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmadı.

ESK, halen karkas kesim fiyatı yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıkarken, ESK karkas kesim fiyatlarını değiştirmedi.

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