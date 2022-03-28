“Uzun kuyruklar oluyordu, bu nedenle zam yaptık” diyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alınarak yerine eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan getirildi. Osman Uzun 3,5 yıldır genel müdürlük görevini sürdürüyordu.

Osman Uzun, ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlarla ilgili olarak yaptığı,“Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” açıklamasıyla tepki toplamıştı.

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına son olarak yüzde 48 zam yapmış, sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükselmişti.

TIKLAYIN - Et ve Süt Kurumu, kırmızı ete yüzde 48 zam yaptı!

TIKLAYIN | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü: Bizim fiyatlar düşüktü, uzun kuyruklar oluyordu, bu nedenle fiyatı artırdık