MEB'e alınmayan Kılıçdaroğlu, Bakan Özer'e yanıt verdi: Saray'ın talimatıyla iş yapanları muhatap almam; hedefim Saray'da oturup haksızlık yapanlarla hesaplaşmaktır

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'de yüksek puan almasına rağmen sözlü mülakatta elenen öğretmen adayları için Bakan Mahmut Özer'le görüşmek üzere geldiği Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı. Kapısına kilit vurulan MEB'in önünde açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" diyen Bakan Özer'e, "Saray'ın talimatıyla iş yapanları muhatap almam; hedefim Saray'da oturup haksızlık yapanlarla hesaplaşmaktır" sözleriyle yanıt verdi.

"Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebine dönüş yapılmadığını söyleyen CHP liderinin gelişi öncesi, bakanlığın kapısına kilit vuruldu. MEB'e alınmayan Kılıçdaroğlu, bakanlığın kilit vurulan kapısının önünde açıklama yaptı. CHP lideri, KPSS'de yüksek puan alarak sözlü sınavlarda elenen öğretmen adaylarına hukuki destek sağlanacağını söylerken, Danıştay kararı olduğunu söyleyerek, "'Mülakatlarda +3 - 3 arasında puan verilecektir' şeklindeki uygulama neden terk edildi? Kimin talimatı ile? TÜGVA'dan TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu karar alındı? Büyük haksızlık var" dedi.

CHP lideri, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcudur" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun MEB’e gelişinden önce bakanlığın kapısına kilit vuruldu (Fotoğraf: Hayri Demir)

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, birinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu gasp edilme sarayın talimatı ile yapılıyorsa buna karşı çıkmak en insani görevimdir. Nerede kul hakkı yeniyorsa, torpil oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur.

Dün, bir feryadı dile getirdik. KPSS'de 80-90 puan alan evlatlarımızın sözlü sınavlarda elendiğini duydum. Onlarla konuştum. Bu memlekete yazıktır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır, günahtır.

'Mülakatlarda +3 - 3 arasında puan verilecektir' şeklindeki uygulama neden terk edildi? Kimin talimatı ile? TÜGVA'dan TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu karar alındı? Büyük haksızlık var.

Bütün anne babalara sesleniyorum, onlar adına konuşuyorum. Haksızlık var, hukuksuzluk bir feryat var. Benzer olaylar geçmişte olduğunda haksızlığa uğrayanlar Danıştay'a gitti, Danıştay bunları tescilledi.

Öğretmene haksızlık yapamazsınız, böyle bir tabloya izin vermeyeceğiz. Haksızlığa uğradığını söyleyen herkese hukuki desteği vereceğiz.

Haksızlık yapanlar şunu unutmasınlar; görecekler, haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Dürüst bürokratlar başımın üstünde, haksızlıklara mesafeli durun, altına imza atmayın diye onlara söylemiştim. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcudur.

(Özer'in açıklaması) Saray'ın talimatı ile iş yapanları ben muhatap almam. Benim muhatabım, hedefim, sarayda oturup haksızlık yapan kişilerle hesaplaşmaktır."

Kılıçdaroğlu'ndan ziyaret sonrası açıklama: Bakan demir kapılar ardına gizlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MEB'e yaptığı ziyaretin ardından Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

"MEB’e gittim, bakan demir kapılar arkasında gizlendi. Beklediğimiz sonuç elbette. Ne diyecek? “Bakanlığı torpile peşkeş çekmedim” mi diyecek? Diyemez. Ancak kaçar. Torpil her yere sirayet etmiş durumda. Tüm devlet kurumları kanserin son safhasında.

Bakmayın siz binaların koca koca oluşuna, içinde çalışan tek bir şey yok. Sarayın emirlerini uygulayan zalimler; acı içinde kıvranan dürüst bürokratlar. O dürüst bürokratlar için de dayanıyorum o kapılara. Sabretsinler, az kaldı.

Ayrıca buradan seslenmek istiyorum zalimlere. Sizleri bağışlamak haksızlık yapılanlara cefadır. Tügva’cıları yerleştirmek için, Türkiye’nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız. O zincirler sizi koruyamayacak, az kaldı. Hangi kurum çürüdüyse tanışmaya devam edeceğiz."

TIKLAYIN - Milli Eğitim Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na: Emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin

Ne olmuştu?

KPSS'de yazılı sınavdan geçip sözlü mülakatta elenen adaylar, Twitter'dan sınav sonuçlarını paylaşarak tepkilerini dile getirmeye başlamıştı.

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CHP lideri, Twitter'dan mülakatta çeşitli gerekçelerle elenen gençlerin sorunları ile ilgileneceğini açıklamıştı.

Dün, basın toplantısı düzenleyen CHP lideri, mülakatta elenen öğretmen adaylarını kürsüye çıkarmış, sorunlarını dinletmişti.

CHP lideri ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de konuyu görüşmek üzere randevu talep etmiş, randevu talebine yanıt gelmemişti.

Talebine yanıt gelmediğini dile getiren CHP lideri, dün gece açıklama yaparak bugün 13.00'te MEB'e geleceğini söylemişti.

CHP liderinin çıkışı sonrası MEB, sözlü sınavların, mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapıldığına, herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz durum olmadığına yönelik açıklama yapmıştı.

TIKLAYIN - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun sözlü mülakatlar için dile getirdiği "Danıştay'ın kararına uyulmuyor" iddiasına da "Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz" diye yanıt vermişti.

CHP liderinin Bakanlığa gelmesinden kısa bir süre önce Milli Eğitim Bakanı Özer bir açıklama yapmış, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" demişti.

TIKLAYIN - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Danıştay'ın kararına uyulmuyor" iddiasına yanıt

Kılıçdaroğlu, TÜİK'e de alınmamıştı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aralık ayının başında, TÜİK'in enflasyon kararının açıklamasının ardından rakamlara yönelik eleştiler üzerine TÜİK’ten randevu talep etmiş, ancak randevu verilmemişti. CHP lideri, "Geliyorum, haberiniz olsun" diyerek TÜİK'e gitmiş ancak içeri alınmamıştı.

TÜİK kapısı önünde açıklama yapan CHP lideri, "Hiçbir gazeteci arkadaşımın, hiçbir üniversitenin, hiçbir sosyal kuruluşunun, hiçbir sivil toplum kuruluşunun, hiçbir vatandaşın unutmaması gereken bir gerçekle karşı karşıyayız. Devletin bilgileri ve bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Böylesi bir tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik" demişti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının güven vermediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer TÜİK rakamları küçültüyor ve bu rakamları kamuoyuna doğru diye paylaşıyorsa bu şu anlama geliyor, memura daha az vereceğiz, işçiye ve emekliye daha az vereceğim, bir de kalkınmadan hiç pay vermeyeceğim diyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti niye yapıyorum? Buraya gelişimin nedeni o, memurun, işçinin, milyonların hakkını savunmak için buraya geldim" diye konuşmuştu.

Daha sonra TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, Kılıçdaroğlu’na randevu vermemeleri konusunda “Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim” açıklaması yapmıştı. Dinçer, “Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur" diye konuşmuştu.

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