Kılıçdaroğlu’ndan kendisini içeri almayan TÜİK’e: Bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür!

T24 Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in enflasyon kararının açıklamasının ardından Twitter'dan, “TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun” diye yazdı. Saat 11'de TÜİK'e giden CHP lideri içeri alınmadı.

TÜİK kapısı önünde açıklama yapan CHP lideri, "Hiçbir gazeteci arkadaşımın, hiçbir üniversitenin, hiçbir sosyal kuruluşunun, hiçbir sivil toplum kuruluşunun, hiçbir vatandaşın unutmaması gereken bir gerçekle karşı karşıyayız. Devletin bilgileri ve bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Böylesi bir tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik" dedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının güven vermediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer TÜİK rakamları küçültüyor ve bu rakamları kamuoyuna doğru diye paylaşıyorsa bu şu anlama geliyor, memura daha az vereceğiz, işçiye ve emekliye daha az vereceğim, bir de kalkınmadan hiç pay vermeyeceğim diyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti niye yapıyorum? Buraya gelişimin nedeni o, memurun, işçinin, milyonların hakkını savunmak için buraya geldim" diye konuştu.

"TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devletin kurumu değildir, o pozisyondadır" diyen Kılıçdaroğlu, TÜİK çalışanlarına şöyle seslendi:

"Şunu unutmasınlar hepinizin tabii olduğu yasa devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı saray memurları ayrı. Ben devlet memurlarına sesleniyorum. Görevinizi yapın hakkıyla, dürüstlükle yapın. Şu binada oturanlar unutmasınlar, oturduğunuz binalar bu memleketin vatandaşlarının ödedikleri vergilerle yapıldı. Asla unutmasınlar aldığınız aylıklar emeklinin işçinin ödediği ödedikleriyle aldığınız aylıklardır."

Kılıçdaroğlu son olarak, "Bu tablonun cumhuriyet tarihinde önemli bir tablo olduğunun farkındayım. Önemli bir kırılmanın da farkındayım. Eğer devleti oluşturan kurumlar bilgilerle halkın gelir düzeyiyle oynuyorlarsa, halkı yanıltıyorlarsa, onların hak ettiklerini onlara vermiyorlarsa, vermemek için direniyorlarsa, yasaların ön gördüğü kurallarla değil talimatla görev yapıyor yasaları yönetmelikleri kendi internet sitelerindeki çağrılara bile uymuyorlarsa açıkça ifade edeyim suçludur" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Enflasyon rakamları açıklandı

Kılıçdaroğlu: Kimse unutmasın, her Firavun’un bir Musa’sı vardır

Ana muhalefet lideri TÜİK'in kapısından ayrıldıktan sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Randevu vermeyen TÜİK’e gittim. Aylardan Aralık ayı. Milyonlarca emekçinin ücret artışı bu yalan dolan TÜİK rakamları üzerinden yapılacak. Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. Kimse unutmasın, her Firavun’un bir Musa’sı vardır. Akıllarını başlarına toplasınlar!" ifadelerini yazdı.

Selin Sayek Böke ile Engin Özkoç kapıdakilerle konuştu

Selin Sayek Böke, kapıdaki görevlilere TÜİK’in sitesinde “Bilgiye nasıl erişilir?” başlığı altında vatandaşların gelebileceği yazıldığını belirtti. Engin Özkoç, TÜİK’in yasaları çiğnediğini belirtti.

TÜİK’in sitesindeki “Bilgiye Nasıl Erişilir?” bölümünde ne yazıyor? Kurumumuz web sitesinde (https://www.tuik.gov.tr) yer alan "İstatistikler" bölümündeki başlıkların, "Alt Kategoriler" kısmından ilgilendiğiniz konuyu seçtikten sonra, "Ara" butonu aracılığıyla "Haber Bülteni", "İstatistiksel Tablolar", "Veritabanları", "Raporlar" ve "Metaveri" içeriklerine ulaşılabilirsiniz. Ayrıca, "E-Hizmetler" bölümünde yer alan "Bölgesel İstatistikler", "İl Göstergeleri", "Uluslararası Seçilmiş Göstergeler", "TÜİK Kütüphane" uygulamaları aracılığı ile uluslararası ve bölgesel düzeyde birçok bilgiye erişilebilmektedir. Erişmek istediğiniz bilgilere web sitesinden ulaşamamanız halinde; https://ty.tuik.gov.tr adresi üzerinden bilgi talebi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bilgi talebinde bulunmadan önce, sürekli güncellenmekte olan web sitemizi lütfen ziyaret ediniz. Taleplerinizin en uygun şekilde hazırlanabilmesi için başvuru yazınızın açık ve ayrıntılı olmasına dikkat ediniz. Talep ettiğiniz bilginin dönemi, kapsamı, coğrafi düzeyi vb. bilgileri lütfen belirtiniz. Mevcut diğer kanallar yoluyla bilgi talebinde bulunmak istiyorsanız, Merkez Teşkilatımıza veya Bölge Müdürlüklerimize başvurabilirsiniz. Ayrıca, bilgi talepleriniz için Ankara'da bulunan Merkez Teşkilatımıza gelebilir veya 26 il merkezinde bulunan Bölge Müdürlüklerimizi ziyaret edebilirsiniz.

TÜİK kapısı önünde açıklama yapan CHP liderinin açıklamasının tamamı şöyle:

"TÜİK, cumhuriyetin önemli kurumlarından biridir. Bu kurumun rakamları 84 milyon vatandaşımızı ilgilendirmektedir. Bu rakamlar üzerine siyasal partiler ekonomik çevreler sosyal çevreler politikalar oluşturdular ve düşüncelerini komuoyuyla paylaşırlar. Dün TÜİK’ten randevu istedik. Gelen milletvekili arkadaşlarımın tamamı geçmişinde ekonomide çalışan arkadaşlarımı. Dolayısıyla buraya sağlıklı ve tutarlı bilgiler almaya geldik. Randevu verilmediğini ifade ettiler. Kendilerine TÜİK’in internet sitesinde yazılı olan metni okuduk, metin aynen şöyle; ‘Bilgiye nasıl erişilir? Mevcut diğer kanallar yoluyla ulaşmak istiyorsanız merkez teşkilatımız veya bölge müdürlüklerimize başvurabilirsiniz. Ayrıca bilgi talepleriniz için Ankara’da bulunan merkez teşkilatlarımıza gelebilirsiniz.' TÜİK söylüyor bunu. Biz de kendi internet sitelerinde yazılı olan davete uyarak geldik ve bilgi almak istedik. Şimdi TÜİK, bu tablo Türkiye’nin nereye geldiğini göstermek için çok önemli bir tablodur. Hiçbir gazeteci arkadaşımın, hiçbir üniversitenin, hiçbir sosyal kuruluşunun, hiçbir sivil toplum kuruluşunun, hiçbir vatandaşın unutmaması gereken bir gerçekle karşı karşıyayız. Devletin bilgileri ve bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Böylesi bir tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik.

Buraya niye geldik? Burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Bakınız en son bugün sabah açıklanan aylık enflasyon 3,51 yıllık enflasyon 21,31. Şimdi bir rakamlar güven vermiyor. bütün vatandaşlarıma açık ve net seslenmek istiyorum. Pazara gittiğinizde, doğalgaz yaktığınızda, elektrik düğmesine bastığınızda enflasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi mi? Yani 3.51'mi? Aynı şekilde burası güven vermediği için bir grup akademisyen ve sosyal bilinci, onlar da enflasyon tahmininde bulunuyorlar. Onlar da piyasaya bakıyorlar onlar da topluyorlar verileri. Onların verileri. Burası 3,51, onlar 9,31 aylık enflasyon diyorlar. Yıllık 21, onlar yıllık 58,63 diyorlar. Değerli arkadaşlarım şunu açıkla ifade edeyim; CHP’nin genel başkanı olarak milyonlarca işçinin hakkını korumak, emeklinin hakkını korumak, memurun hakkını korumak benim temel görevimdir. Benim siyaset yapma anlayışım budur. Ben sosyal demokratım. Eğer TÜİK rakamları küçültüyor ve bu rakamları kamuoyuna doğru diye paylaşıyorsa bu şu anlama geliyor, memura daha az vereceğiz, işçiye ve emekliye daha az vereceğim, bir de kalkınmadan hiç pay vermeyeceğim diyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti niye yapıyorum? Buraya gelişimin nedeni o, memurun, işçinin, milyonların hakkını savunmak için buraya geldim. Siz rakamları küçük gösteriyorsunuz.

Soracaktık onlara bu verileri nereden, kimlerden aldınız, hangi mağazalardan aldınız? Biz de gidelim oralardan alalım. TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devletin kurumu değildir, o pozisyondadır. Burada çalışan arkadaşlar tamamı şunu unutmasınlar hepinizin tabii olduğu yasa devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı saray memurları ayrı. Ben devlet memurlarına sesleniyorum. Görevinizi yapın hakkıyla, dürüstlükle yapın. Şu binada oturanlar unutmasınlar, oturduğunuz binalar bu memleketin vatandaşlarının ödedikleri vergilerle yapıldı. Asla unutmasınlar aldığınız aylıklar emeklinin işçinin ödediği ödedikleriyle aldığınız aylıklardır. Onlar sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunmuyorlar ama biz sizin hakkınızı ve hukukunuzu sonuna kadar savunacağız.

Bu tablonun cumhuriyet tarihinde önemli bir tablo olduğunun farkındayım. Önemli bir kırılmanın da farkındayım. Eğer devleti oluşturan kurumlar bilgilerle halkın gelir düzeyiyle oynuyorlarsa, halkı yanıltıyorlarsa, onların hak ettiklerini onlara vermiyorlarsa, vermemek için direniyorlarsa, yasaların ön gördüğü kurallarla değil talimatla görev yapıyor yasaları yönetmelikleri kendi internet sitelerindeki çağrılara bile uymuyorlarsa açıkça ifade edeyim suçludur."

Kılı