Kılıçdaroğlu: Şero'ya söyledim kediler trafoya girmeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanmayın, genel merkezdeki Şero'ya söyledim. 'Bütün kedilere haber ver, trafoya girmesin' dedim. Hiç endişe etmeyin. Sandıklara sahip çıkacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankırı'da yaptığı konuşmada seçimlerde elektriklerin kesilmesine ihtimaline ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Sandığa giderken geçen seçimlerde şu veya bu nedenlerle CHP'ye oy vermemiş bir vatandaşımızı daha ikna edeceksiniz. Hiç meraklanmayın, genel merkezdeki Şero'ya söyledim. 'Bütün kedilere haber ver, trafoya girmesin' dedim. Hiç endişe etmeyin. Sandıklara sahip çıkacağız. Sandığa giderken geçen seçimlerde CHP'ye oy vermemiş bir vatandaşı ikna edeceksiniz. İthal aday getiriyorlar. Bu Çankırı'ya hakarettir. 'Bizim adayımız, bizim çocuğumuz var' diyeceksiniz. 13 yılda işsizlik, yoksulluk verdiler, köşeyi döndüler. Adam gibi yönetmek, Türkiye'yi şaha kaldırmak için 4 yıl verin. Ben sizin çocuklarınız, torunlarınız, bayrağımız, güzel ülke için çalışacağım. Vatandaşlarım arasında hiçbir ayrım yapmayacaığım. çalışacağım, alın teri dökeceğim, emek harcayacağım. Dökeceğim her alın teri size helal olsun diyeceğim" diye konuştu.