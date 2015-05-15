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AKP seçim standına camiden kaçak elektrik çektiler!

Tepkilerin artması üzerine AKP’liler camiye bağladıkları elektrik hattını kaldırdı

15 Mayıs 2015 15:14

Maltepe’de bir caminin elektriğini kullanarak seçim propagandası yapan AKP’ye muhalefet partilerinden tepki geldi. Camii çevresinde toplanan MHP’li bir grup ile AKP’liler arasında arbede yaşandı. Kavga sonucu 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, dün akşam saatlerinde Feyzullah Mahallesi Merkez Cumhuriyet Camii’nin de bulunduğu Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre AKP, MHP ve CHP, seçim propagandası yapmak üzere Merkez Camii’nin önünde birbirlerine yakın şekilde tanıtım stantları açtı. Bu sırada rakiplerine karşı avantaj sağlamak isteyen AKP, yan taraftaki caminin elektrik hattına kablo bağladı. Kurduğu ses sistemi sayesinde diğer partilerin propaganda araçlarını bastırmaya başladı. Durumu fark eden MHP ile CHP’liler olaya tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların da müdahil olması nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis gönderildi.

Olayın büyümesi üzerine MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kurtuluş Bozkır ve İlçe Başkanı Ömer Lefzan olay yerine geldi. Elektriğin kesilmesini isteyen MHP’li yöneticiler, Maltepe Müftülüğü’ne dilekçeyle başvurdu. Bu sırada MHP’li yöneticiler ile AKP’li bir grup arasında da kavga çıktı. Kavgaya karıştıkları iddia edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Tepkilerin artması üzerine AKP’liler camiye bağladıkları elektrik hattını kaldırdı. 

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