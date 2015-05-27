İstanbul'da 3 gün elektrik kesintisi

İstanbul'un bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 3 gün elektrik verilemeyecek.

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler şöyle:

Fatih

27.05.2015 10:00 - 13:00 saatleri arasında Yedikule Mahallesinin; Bestekar Musa Süreyyabey, Hacı Piri, Komador Zeki Işın, Samancı Odaları, Aksungurlu, Hacı Manav, Zemberek Sokaklar ve civarı 12:00 - 15:00 saatleri arasında Karagümrük Mahallesinin; Özgüven, Ata, Zeynel Ağa, Dumlupınar, Keçeci Meydanı, Neyzenler, Çalı Çıkmazı, Kuru Çınar, Çınarlı Bostan Sokaklar ve civarı 08:00 - 11:00 Hocapaşa, Taya Hatun, Molla Fenari, Binbirdirek, Cankurtaran, Hobyar, Sultanahmet, Alemdar Mahalleleri ve civarı 15:00 - 18:00 saatleri arasında Atikali Mahallesinin; Beyceğiz Caddesi ile Küçük Çıkmaz, Bilgeçler, Kovacı Camii, Hallaç Mehmet, Çulhalar, Mehmet Ağa Camii Sokaklar ve civarı 17:00 - 20:00 saatleri arasında Balat Mahallesinin; Sultan Selim Caddesi ile İsmail Ağa, Cebecibaşı Mescidi, Mismarcı, Cabi Ali, Soğuk Tulumba Sokaklar ve civarı

28.05.2015 15:00 - 18:00 saatleri arasında Derviş Ali Mahallesinin; Fethiye Caddesi ile Yahyazade, Ananas Çıkmazı, Tercüman Yunus, Zülüflü Sokaklar ve civarı 17:00 - 20:00 saatleri arasında Zeyrek Mahallesinin; Çırçır, Zeyrek Caddeleri ile At Pazarı, Hattat İzzet, Fazilet, İbadethane, Zeyrek Mehmet Paşa Bıçakcı Çeşme, Musabey, Aktar Yekta Sokaklar ve civarı 08:00 - 15:00 saatleri arasında Karagümrük Mahallesinin; Kaleboyu Caddesi ile Çınarlı Bostan, Kuru Çınar, Küçük Çeşme Çıkmazı, Niyazi Misri, Murat Muhuttin, Eroğlu, Viran Odaları Sokaklar, Toki Sulukule Konakları ve civarı

29.05.2015 17:00 - 20:00 saatleri arasında Yedikule Mahallesinin; İmrahor İlyasbey, Teyyareci İlyasbey, Ali Efendi, Küleyhan, İmam Aşir, Atik Ali Hamamı, Şişmanağa Sokaklar ve civarı 08:00 - 13:00 saatleri arasında Yedikule Mahallesinin; Merhaba, İmrahor İlyasbey, Hacı Evhattin Caddeleri ile Komador Zeki Işın, Sarmaşıklı, Küçük Efendi, İkiyüzlü Çeşme, Çamçak, Pulcu Sokaklar ve civarı 12:00 - 18:00 saatleri arasında Yavuz Sultan Selim Mahallesinin; Kadir Has Caddesi ile Mimoar Çeşmesi, Serhalife Aralığı, İncebel, Çukur Mescit, Hisar Önü, Haraçcıbaşı, Cibali Şerefiye, Şeferikoz, Nalıncı Kasım, Ogün Sokaklar ve civarı

Bahçelievler

27.05.2015 08:00 - 12:00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesinin; İlkyuva, Bağcılar Caddeleri, Parmak, Seyran, Pilot Rasim, Yiğitler, Tunçdal, Birol, Ali Rıza Kuzucan, Burcu, Melis Sokakları ve civarı 10:00 - 15:00 saatleri arasında Soğanlı Mahallesinin; Hühavendigar, Rehber, Eski Londra Asfaltı, Marmara Caddeleri,Kılıçali,Cambaz,Ferhat,Ülkü,Alper,Şendoğan.Papağan,Yalaz,Sevinç Sokakları, Soğanlı Camii Çay Ocağı ve civarı 13:00 - 18:00 saatleri arasında Soğanlı Mahallesinin; Rehmer, Ahmet Haşim Caddeleri,Ülkü,Ferhat,Umut,Alper,Nilüfer,Karamustafa,Alper,Serhat Sokakları ve civarı

Beyeoğlu

27.05.2015 16:00 - 18:00 saatleri arasında Asmalı Mescit Mahallesinin; Meşrutiyet Caddesi, Meşrutiyet, Kallavi, Deva Çıkmazı Sokakları ve civarı 11:00 - 13:00 saatleri arasında Asmalı Mescit ve Tomtom Mahallelerinin; İstiklal, Meşrutiyet Caddeleri, Orhan Adlı Apaydın, Balyoz, Korsan Çıkmazı, Terkoz Çıkmazı, Muammer Karaca Tiyatro Çıkmazı, Deva Çıkmazı Sokakları ve civarı 09:00 - 11:00 saatleri arasında Asmalı Mescit, Hüseyin Ağa ve Şahkulu Mahallelerinin; İstiklal, Meşrutiyet Caddeleri ve civarı 14:00 - 16:00 saatleri arasında Mahmut Şevketpaşa, Asmalı Mescit ve Tomtom Mahallelerinin, İstiklal, Yeni Çarşı Caddeleri, Sümbül, Kaymakam Reşat Bey, Olivya Geçidi, Kallavi, Emir Nevruz, Saka Salim Çıkmazı, Eski Çiçekçi Sokakları ve civarı

28.05.2015 11:00 - 16:00 saatleri arasında Asmalı Mescit Mahallesinin; Asmalı Mescit, Küçük Hendek, İlk Belediye, Meşrutiyet, Galip Dede, İstiklal Caddeleri ile Yemeniçi Abdüllatif, Sofyalı, Şah Değirmeni, Aybastı, Bedrettin, General Yazgan, Şimal, Ensiz, Kıblelizade, Nergiz, Şehbender, Müeyyet, Otçu, Hoşcan Çıkmazı, Jurnal, Gönül, Orhan Adlı Apaydın, Oteller, Minare Sokaklar ve civarı 16:00 - 18:00saatleri arasında Kamer Hatun Mahallesinin; Meşrutiyet, Hamalbaşı, Tarlabaşı, Kamer Hatun Caddeleri ile Dudu Odaları, Kemeriye, Balık, Sahne, Daracık, Topçekenler, Nevizade Sokaklar ve civarı 09:00 - 11:00 saatleri arasında Hüseyinağa Mahallesinin; Turnacıbaşı, Kamer Hatun, İstiklal Caddeleri ile Balo, Solakzade, Nevizade, Kameriye, Yedi Kardeşler, Hacı Emin Efendi, Yeşilçam, Sahne Sokaklar ve civarı

29.05.2015 11:00 - 13:00 saatleri arasında Şehit Muhtar Mahallesinin; Taksim, Tarlabaşı, İstiklal, Anıt, Sıraselviler, Turan Caddeleri ile Ana Çeşmesi, Taksim Akarcası, Zambak, Utarit, Meydan Sokaklar ve civarı 09:00 - 11:00 saatleri arasında Hacımimi Mahallesinin; Kemeraltı Caddesi ve civarı 14:00 - 18:00 saatleri arasında Firuzağa Mahallesinin; Çukur Cuma, Türkgücü, Sanatkarlar, Boğazkesen Caddeleri ile Hüseyin Ağa Bahçe, Kadirler Yokuşu, Süngü, Palaska, Batarya, Dalgıç, Meşaleci, Borazan, Kasatura, Kalkan, Defterdar Yokuşu, Külhan Çıkmazı, Emekçibaşı Camii, Set Sokaklar ve civarı

Kâğıthane

27.05.2015 10:00 - 14:00 saatleri arasında Telsizler Mahallesinin; Talatpaşa, Dernek Caddeleri, Benek, Bozkır, Bulut, Alkış, Kısmet, Balçık, Ulu Sokakları ve civarı

28.05.2015 10:00 - 14:00 saatleri arasında Telsizler Mahallesinin; Talatpaşa, Belediye Caddeleri ile Büklüm, Canan, Ülkümen, Beşik, Alaz, Bilek, Ulu, Dalgıç, Dutluk Sokaklar ve civarı

29.05.2015 10:00 - 14:00 saatleri arasında Gültepe, Ortabayır, Telsizler Mahallelerinin; Talatpaşa, Sarıgöl Caddeleri ile Ulu, Beller, Birben, Balkon, Geçit, Meydan, Ahenk, Dutluk, Kırlangıç Sokaklar, Gültepe Meslek Lisesi

Esenler

27.05.2015 09:00 - 18:00 saatleri arasında Oruç Reis Mahallesinin;537.Sokak ve civarı 09:00 - 18:00 saatleri arasında Oruç Reis Mahallesinin;538. Sokak ve civarı

28.05.2015 09:00 - 18:00 saatleri arasında Oruç Reis Mahallesinin;531.Sokak ve civarı 09:00 - 18:00 saatleri arasında Oruç Reis Mahallesinin;530.Sokak ve civarı

Silivri

27.05.2015 08:00 - 18:00 saatleri arasında Gümüşyaka Mahallesinin; Bağdat, Yalıköy Caddeleri ve civarı. 28.05.2015 10:00 - 12:00 saatleri arasında Yeni Mahalle Mahallesinin; Turgut Reis, Gazi, Şeyh Şamil Caddeleri ve civarı 09:00 - 20:00 saatleri arasında Çanta Balaban Mahallesinin; Yunus Nadi, Harman, Ali Rıfat Çağatay, Akdeniz, Karadeniz, Uğur Mumcu, Ertuğrul Caddeleri ile Yelpaze, Mahinur, Karçiçeği, Nemrut, Efes, Milas, Bilgiç, Dereçay, Didim, Doğukent, Bingöl, Hikaye, Adem, Sarıhasan, Sümer, Ahududu, Aktürk Sokaklar ve civarı

29.05.2015 09:00 - 13:00 saatleri arasında Selimpaşa Mahallesinin; Apartepe Mevkii, Filizkent Sitesi ile 3399,3390,3412,3497,3396,3395,3394,3393,3392,3391 Sokaklar12:00 - 14:00 saatleri arasında Eski Çanta Köyünün; Çamlıktepe Çiftlik Evleri ve civarı 08:00 - 16:00 Gümüşyaka Mahallesinin; Konuralp Caddesi ile Sertaç, Sorgun, Süha Sokaklar, Demirkaya Sitesi ve civarı 08:00 - 16:00 saatleri arasında Sancaktepe Mahallesinin; Hacı Arif Bey Caddesi ile Muntazam, Gümüşdeniz, Ertepe, Ayışığı Sokaklar, Ayışığı Villaları ve civarı

Bağcılar

28.05.2015 09:00 - 12:00 saatleri arasında Kemalpaşa Mahallesinin; Hacı Bektaşi Veli Parkı,20. Cadde ile 11,12,9,13,6,7,1,2,3,4 Sokaklar ve civarı 12:00 - 15:00saatleri arasında Evren Mahallesinin;17,6,18,16,8,7,5,20,Alsa, Genmar Sokaklar ile İstiklal, Fevzi Çakmak Caddeleri ve civarı

Avcılar

28.05.2015 09:00 - 16:00 saatleri arasında Yeşilkent Mahallesinin; Birlik Caddesi ile 639,643 Sokaklar ve civarı

Güngören

28.05.2015 08:00 - 12:00 saatleri arasında Gençosman Mahallesinin; Günay, Doğanay, Akarsu, Dilber, Akçay, Dilşah Sokakları, Yahya Çavuş İlköğretim Okulu, Semt Polikliniği ve civarı 13:00 - 18:00 saatleri arasında Gençosman Mahallesinin; Koray, Topçu, Atakan, Alemdar, Atalay, Acar Sokakları, Filiz Ambalaj ve civarı 10:00 - 15:00 saatleri arasında Gençosman Mahallesinin; Çinçindere, Doğanbey Caddeleri, Koray, Armağan Sokakları, Soğuk Hava Deposu ve civarı

29.05.2015 08:00 - 12:00 saatleri arasında Sanayi Mahallesinin; Sancaklı Caddesi, Engin Karagöz Sokak ve civarı 10:00 - 15:00 saatleri arasında Gençosman Mahallesinin; Semiz, Kaynak, Geçit, Filiz, Kaynakçı, Uzay Sokakları ve Benzin İstasyonu 13:00 - 18:00 saatleri arasında Gençosman Mahallesinin; Tatlısu, Yeşilova, Kaynak, Kaynakçı, Şebboy, Manolya, Sardunya, Geçit Sokakları, Birlik Cami, Serin Yayla Blokları ve civarı

Beylikdüzü

29.05.2015 08:00 - 16:00 saatleri arasında Kavaklı Mahallesinin; Marmara, Kanarya, Vatan, Ayazma, Dumlıpınar, Kocatepe Caddeleri ile Anadolu Bulvarı, Ay Sokak, Çıray Çelik, Main Çelik, Mustafa Kuran, Elepor, Dolu Plastik, Sisan ve civarı

Esenyurt

29.05.2015 08:00 - 18:00 saatleri arasında Esenkent Mahallesinin; Cemal Paşa Caddesi ile Dicle, Zehra Yıldız, Ceyhan, Altangünbey Sokaklar ve civarı