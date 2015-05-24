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Hükümetten seçimler için 'kedi' önlemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, 7 Haziran seçimleri elektrik kesintisini önlemek için tüm izinlerin iptal edildiğini söyledi

24 Mayıs 2015 21:34

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 7 Haziran seçimleri öncesi elektrik kesintileriyle ilgili teknik çalışmaların devam ettiğini ve bu kapsamda da tüm izinlerin kaldırıldığını söyledi.

Akif Özdemir'in DHA'da yer alan haberine göre, Bilim ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile birlikte Adana’da sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelen Taner Yıldız, daha sonra elektrik dağıtım toplantısına katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilerin 7 Haziran seçimleriyle ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Yıldız, 8 bin kişinin üzerinde bir ekiple bir çalışma yapılıp gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Yaptığımız tüm teknik çalışmalar büyük bir dikkatle takip ediliyor. Tüm izinler kaldırıldı. Bir problem öngörmüyoruz. Herhangi bir siyasi partinin özellikle elektriğin arkasına sığınarak bir siyasi söylem geliştirmesini doğru bulmadığımızı uygulamalarımızla göstereceğiz" diye konuştu. 

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