İstanbul'da 11 ilçede elektrik kesintisi

Anadolu Yakası'ndaki Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Kadıköy, Pendik, Tuzla ve Maltepe'nin bazı mahallelerine 11 Mayıs'ta elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamada, 11 Mayıs'ta Adalar'da, saat 09.00-13.00'te Heybeliada Mahallesi ve sokakları, Ataşehir'de, 09.00-14.00'te Yeni Çamlıca Mahallesi, Beykoz'da, 09.00-18.00'de Çubuklu Mahallesi, 08.00 -13.00'te Çengeldere Mahallesi, 09.00-13.00'te Çamlıbahçe ve Ortaçeşme Mahallesi, 09.00-14.00'te Rüzgarlıbahçe Mahallesi ve bağlı sokakları, Çekmeköy'de, 09.00-13.00'te Ömerli Mahallesi, Şile'de, 09.00-14.00'te Şuayipli ve Kurfallı Mahallesi ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.



Sancaktepe'de, saat 09.30 -14.00'te Merve Mahallesi ve sokakları, 09.00-12.30'da Abdurrahmangazi Mahallesi ve sokakları, Ümraniye'de, 09.00-10.00'da Tatlısu Mahallesi,10.00-12.00'de Tatlısu Mahallesi ve sokakları,12.00-13.00'de Tepeüstü Mahallesi, 13.00-14.00'de Çakmak Mahallesi, 09.00-15.00'te Atakent Mahallesi ve sokakları, Sultanbeyli'de, 10.00-15.00'te Turgut Reis Mahallesi ve sokaklarında elektrik kesintisi yapılacağı ifade edilen açıklamada, kesintilere ilişkin şu bilgilere yer verildi:



"Kadıköy'de 09.00-14.00'de Caddebostan,19 Mayıs Mahallesi ve sokakları, Pendik'te 09.00-14.00'de Kavakpınar Mahallesi, 09.00-13.00'te Esenler Mahallesi, 09.00-14.00'de Orhangazi Mahallesi ve sokakları, Tuzla'da, 10.00-14.00'de Akfırat Mahallesi, İstanbul Park, Göçbeyli Sokak, Maltepe'de, 09.00-14.00'de Zümrütevler Mahallesi ve sokaklarınaelektrik verilemeyecek."