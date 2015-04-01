Kılıçdaroğlu: Savcıyı öldürenler insan değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adliyedeki operasyonda öldürülmesiyle ilgili olarak, "Bir savcının katledilmesi, hele hele Berkin Elvan üzerinden katledilmesi hiç kimsenin içine sindirebileceği bir olay değildir. Yapanlar insan değildir, terörü gerçekleştirenler insan değildir" dedi. Kılıçdaroğlu, "Adalet dağıtan bir insanın bu şekilde vahşice öldürülmesi asla kabul edilemez" diye konuştu.

Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Adalet dağıtan bir insanın bu şekilde vahşice öldürülmesi asla kabul edilemez. Türkiye terörden çok çekti. Toplumda hangi görüşte olursak olalım, hangi inançtan olursak olalım, teröre karşı ortak tavır sergilemek zorundayız. Çok acılar çektik. Aynı acıları yeşertmek istemiyoruz. Teröre lanet okumak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bir savcının katledilmesi, hele hele Berkin Elvan üzerinden katledilmesi hiçkimsenin içine sindirebileceği bir olay değildir. Yapanlar insan değildir, terörü gerçekleştirenler insan değildir. Şiddetle kınıyoruz, kınamaya da devam edeceğiz. Ülke olarak bizim huzura ihtiyacımız var, barışa ihtiyacımız var, beraber yaşamaya ihtiyacımız var, uygarca tartışmaya ihtiyacımız var. Ama terör asla ve asla bu topraklarda yeşermemeli. Teröre bu topraklarda son vermeliyiz."

Akreditasyon tartışması

CHP lideri, bazı basın-yayın kuruluşlarının savcı Kiraz'ın cenaze törenine alınmamasıyla ilgili soruya da, "Kesinlikle doğru değil. Hangi gerekçeyle böyle bir şey yapıyorsunuz siz? Hem huzur istiyoruz, hem basını ayırıyorsunuz. Neden ayırıyorsunuz? Bakın Türkiye'deki basına... Teröre karşı ortak tavır sergiledi basın, teröre karşı ortak lanet okudu basın, objektif oldu bu konuda basın. Siz neden ayrım yapıyorsunuz, hangi gerekçeyle ayrım yapıyorsunuz? Gerçekten bu hükümeti anlamak mümkün değil. Zaten Türkiye'nin iyi yönetilmediğini baştan beri ifade ediyorum. Türkiye iyi yönetilmiyor. Zaten sorunumuz da buradan kaynaklanıyor. Eğer Türkiye iyi yönetilseydi, adam gibi yönetilseydi, biz pek çok sorunu aşabilirdik. İnşallah bunları aşacağız" karşılığını verdi.