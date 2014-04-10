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Kılıçdaroğlu, saldırganın annesinin çağrısına olumlu yanıt verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırganın annesinin özür dilemesi sonrası Kılıçdaroğlu, Orhan Övet hakkında suç duyurusunda bulunmayacağını açıkladı

10 Nisan 2014 16:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruklu saldırıda bulunan Orhan Övet’in annesi Vesile Övet'in, “Kılıçdaroğlu babalık yapsın, oğlumu affetsin” feryadı karşılık buldu. Saldırıyla ilgili şikâyetçi olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, “Bir annenin feryadına duyarsız kalamam. Olayın ayrıntıları ortaya çıktıktan sonra kararımı açıklayacağım” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında gerçekleşen MYK toplantısında, Meclis’teki yumruklu saldırı, yerel seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri mesaya yatırıldı. Meclis’teki yumruklu saldırı konusunda yapılan değerlendirmede MYK üyeleri, saldırının “provokasyon” amaçlı “profesyonel” bir eylem olduğu noktasında birleşti. CHP kurmaylarından elde edilen bilgiye göre toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun saldırgan hakkında şikâyetçi olup olmaması da gündeme geldi.

 

'Suç duyurusunda bulunmayı düşünmüyorum'

 

Saldırganın annesi “Kılıçdaroğlu babalık yapsın, oğlumu affetsin, onun adına ben özür diliyorum” sözlerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Olayın seyrini yakından takip edelim. Bugüne kadar hiçbir vatandaşım hakkında suç duyurusunda bulunmadım. Bu olayda da düşünmüyorum. Ancak ayrıntıların ortaya çıkmasını bekliyorum. Kaldı ki saldırgan hakkında zaten kamu davası açılacak. Bu saldırı asla kabul edilemez ancak saldırganın annesinin feryadına da duyarsız kalamam. Olayın ayrıntıları ortaya çıktıktan sonra kararımı açıklayacağım” dediği bilgisi verildi.

 

'O da bir babalık yapsın bebeme'

 

Saldırganın annesi "Kılıçdaroğlu'ndan da annesi olarak ben özür dilerim. Babası öldü öleli bunalım içinde. İşi yok, gücü yok. Evi kira, 1,5 yaşında kızı var. Ben ne diyeyim? Ben çok üzgünüm. Benim bebem dolduruşa geldi. Bir tek cezaevine girdi, üç ay önce çıktı. İşi yok, aşı yok, ekmeği yok. Ekmeğe muhtaç, çoluk çocuğu. Ben çok üzgünüm. Kılıçdaroğlu'ndan, ailesinden çok özür dilerim. O da bir babalık yapsın bebeme" ifadelerini kullanmıştı.

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